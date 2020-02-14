Моз дедуктивним методом з’ясував і оголосив, що йде з Китаю в Одесу судні коронавіруса немає

У членів екіпажу судна CMA CGM URAL, яке прибуває сьогодні з Китаю в Одесу, немає підозри на коронавірус.

Про це сьогодні урочисто повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Як же в міністерстві з’ясували цей факт, якщо судно ще навіть не прийшло в порт?

Відомий детектив Шерлок Холмс з повістей Конан Дойля називав цей метод «дедуктивним»…

«Про стан здоров’я членів екіпажу судна CMA CGM URAL, яке прибуває сьогодні в порт Одеси. У членів екіпажу немає підозри на СОVID-19. Зафіксовані випадки захворювання на ГРВІ.

Про це офіційно повідомили представники компанії CMA CGM санітарно-карантинному підрозділу, що перебуває у постійному контакті з судном CMA CGM URAL…

Беручи до уваги максимальний 14-денний інкубаційний період захворювання СОVID-19 та враховуючи термін 27 днів від виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеси, а також перевірки членів екіпажу судна в попередніх (портах — ред. ) — епідемічна ситуація на судні є благополучною», — йдеться в повідомленні.

Зрозуміло? А хтось ще недавно смів докоряти керівництво українського Моз в тупості:

Втім, у Моз зазначили, що після прибуття судна всі члени екіпажу все-таки пройдуть відповідний температурний скринінг і в разі підозри будуть направлені в спеціальні медичні установи.

Крім того, будуть проведені лабораторні дослідження та тест на СОVID-19. Санітарно-карантинні підрозділи Моз, які працюють в порту, відстежують курс проходження зазначеного судна і володіють інформацією про стан здоров’я екіпажу, запевнили в Міністерстві.

Також повідомляється, що судно CMA CGM URAL вийшло з останнього порту Китаю Шеко ще 16 січня 2020 року і до прибуття в Україну здійснювало заходи в порти у Єгипті, Лівані, Туреччині і Румунії.

«У цих портах всі члени екіпажу судна пройшли перевірку відповідними службами на наявність у них ознак СОVID-19.

Ніякі підозри не виявлено», — йдеться в повідомленні.