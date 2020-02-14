Багато росіян вважають несправедливим різний вік виходу на пенсію

40% чоловіків і 30% жінок вважають несправедливим нерівний вік виходу на пенсію.

Близько 41% опитаних в Росії чоловіків вважають дискримінацією те, що вони виходять на пенсію на п’ять років пізніше жінок, їх підтримує 28% жінок, повідомляє ТАСС з посиланням на результати опитування сервісу з пошуку роботи Superjob. Не вважають утиском своїх прав нерівний вік виходу на пенсію 44% чоловіків і 50% жінок. Опитування проводилося на всій території Росії 13 лютого 2020 року серед 1600 жінок і чоловіків старше 18 років. Восени 2018 року в Росії був прийнятий закон про поетапне підвищення пенсійного віку до 60 років для жінок і 65 для чоловіків.