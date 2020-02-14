Промисловий криза в Німеччині обрушив євро на «дно» 2017 року

Євро стрімко дешевшає на ринку forex під акомпанемент «друкарського верстата» Європейського центробанку і гнітючою макростатистики, яка показала рекордну за 10 років падіння промисловості країн ЄС.

Про це передає сьогодні Finanz.ru.

На торгах у четвер курс європейської валюти до долара опустився до позначки 1,0853 долара, оформивши новий мінімум з травня 2017 року. За день євро подешевшав на 0,7%, за два тижні лютого — на 1,9%, а з початку року — майже на 3%.

На валютний ринок продовжує тиснути грошова емісія ЄЦБ, який з вересня минулого року викуповує з ринку активи на суму 20 млрд євро в місяць.

До січня цей приплив ліквідності компенсувався операціями ФРС, яка восени — синхронно з Європою — відновила грошову накачування, викуповуючи короткостроковий борг уряду і постачаючи банки кредитами репо.

Але після стрибка на 400 млрд доларів вже шість тижнів баланс ФРС не зростає (4,17 трлн), випливає з статистики ФРБ Сент-Луїса. Іншими словами, євро на ринку стає все більше, тоді як доларова маса — залишається незмінною.

Це створює дисбаланс валютних потоків, який посилюється жалюгідним становищем європейської промисловості, вказує економіст ING Петро Крпата.

Як повідомив у середу Євростат, на грудень 2019 року обсяги виробництва в зоні євро впали на 4,1%.

У Євросоюзу заглох головний експортний і промисловий мотор: у Німеччині обсяги виробництва впали на 7,1%.

Епідемія коронавіруса в Китаї, розриває глобальні виробничі ланцюжки, зіштовхне найбільшу економіку зони євро в рецесію, прогнозують аналітики Deutsche Bank: за їхньою оцінкою, ВВП ФРН впаде на 0,2% у і кварталі продовжить зниження в другому.

Хедж-фонди нарощують ставки проти євро з моменту початку епідемії, випливає з даних CFTC: чистий обсяг спекулятивних коротких позицій у європейській валюті на 4 лютого становив 13%. Великі гравці продають євро разом з сировинними валютами — канадським, австралійським і новозеландським доларом, йдучи в долар США і японську ієну.

Роздрібні спекулянти, навпаки, чекають відновлення євро і терплять збитки.

«Індекс настроїв трейдерів «ВТБ Форекс» показує, що 93% обсягу клієнтських позицій і 82% клієнтських рахунків ставлять на зростання євро. Переважна більшість знаходиться в довгих позиціях ще з початку січня», — розповідає аналітик «ВТБ Форекс» Олексій Міхєєв.

«Ні про яке зростання євро при спаді промислового виробництва в цілому по єврозоні на 4,1% за рік промови просто йти не може, — вважає він. — Зараз ринок перебуває на початку великого тренда на зниження».

В 2014-15 роках запуск «друкарського верстата» ЄЦБ на безпрецедентну в історії зони євро потужність обвалила курс єдиної європейської валюти з 1,4 до 1,03 долара.

Євро може повернутися до цих мінімумам в 2020 році, прогнозує Barclays. Попередня девальвація підтримала експорт, але тепер ЄЦБ знаходиться в капкані, песимістичний Aberdeen Standard Investments Джеймс Ати: ринки вимагають все нових порцій безкоштовних грошей, і посилити фінансові умови без пригод регулятор навряд чи зможе.