Ахметову тариф не писаний

Енергетична група найбагатшого українця не хоче платити всі. На енергетичному ринку розгорається новий гучний конфлікт.

На початку цього тижня відразу дві структури з групи «ДТЕК» подали до суду на Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ). Мова йде про компанії «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Павлоградвуголь», предметом яких заяв до Окружного адміністративного суду Києва є постанову регулятора №360 від 7 лютого 2020 р. «Про затвердження змін до Кодексу системи передачі».

Оскаржувану постанову – потік специфічних абревіатур і цифр, тому недосвідченим незрозумілий зміст позовної ініціативності структур ДТЕК. Але «ОЛІГАРХУ» вдалося розібратися в цій проблемі. За нашими даними, команду Ріната Ахметова не влаштовують правки до «Кодексу системи передачі», які передбачають зобов’язання експортерів електроенергії оплачувати тариф на її передачу.

За словами директора з комунікацій «ДТЕК Енерго» Ірини Мілютіної, мова йде про додаткове навантаження для експортерів у розмірі 155,4 грн/МВт. Загальну цифру потенційних витрат у Ахметова не називають, але мова явно йде про десятки мільйонів гривень, оскільки щорічно ДТЕК продає за зовнішньоекономічними контрактами понад 5 млн МВт-год.

Платити тариф на передачу електроенергії повинні будуть як раз вищезгадані «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Павлоградвуголь», які в групі Ріната Ахметова роками займаються энергоэкспортным бізнесом. Власне, саме тому позови були подані обома цими структурами. За цими заявами в один день, 10 лютого, розпочаті окремі виробництва (№640/3041/20 і №640/3074/20), але в силу ідентичності заяв вони вже незабаром можуть бути об’єднані в одне.

У ДТЕК таку перспективу розвитку подій розуміють, але, тим не менш, атакують невигідне постанова НКРЭКУ по всіх фронтах. Навіщо? Наші джерела бачать відповідь на це питання в намірах максимального затягування судового процесу. «Вони націлені на введення забезпечувальної заходи щодо призупинення постанови комісії (№360 – ред.) на період до розгляду основної вимоги (про скасування цієї постанови – ред.)», – говорить джерело «ОЛІГАРХА».

На фото – Рінат Ахметов

За його твердженнями, логіка цієї стратегії базується на тому, що у Ріната Ахметова розуміють безперспективність своєї перемоги в цій сутичці.

По-перше, тому що постанова №360 не вводить нове правило, яке можна було б визнати незаконним, а уточнює давно існуюче. «Ми нічого не впроваджуємо. Ніхто не звільняв експортерів від плати тарифу на передачу електроенергії. До нас звернулися ті, хто побачив технічні недоліки в документах (у Кодексі системи передачі, який прийнятий ще в 2018 р. – ред.)», – так голова НКРЭКУ Валерій Тарасюк коментував пресі правки до Кодексу перед голосуванням за постанову №360.

По-друге, тому що реальним опонентом команди Ріната Ахметова в цьому спорі є не НКРЭКУ, а «ті, хто побачив технічні недоліки в документах». За даними «ОЛІГАРХА», мова йде про оточенні самого впливового олігарха в країні Ігоря Коломойського.

«Приватівці» ще з минулого року не втомлюються ускладнювати життя своєму донецькому опоненту. Так, перші такі спроби були зроблені навесні 2019-го, коли у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №10318, яким пропонувалося внести корективи в Закон України «Про ринок електричної енергії».

На фото – Ігор Коломойський

Головне пропоноване зміна стосувалася перенесення терміну запровадження нової моделі енергоринку, що передбачає перехід від ручного регулювання тарифів на електроенергію до ринкового ціноутворення. Якщо раніше планувалося, що на нових умовах енергетики запрацюють з 1 липня 2019 р, то в згаданому законопроекті було передбачено перенесення дати пуску нововведення.

Цю ініціативу Коломойський підтримував у відриту. Його інтерес до перенесення реформи ринкового ціноутворення полягав у тому, що в такому випадку тарифне регулювання зберігалося б за НКРЭКУ, членів якої, як відомо, призначає президент України.

Враховуючи теплі стосунки між Коломойським і президентом Володимиром Зеленським, дніпровському олігарху логічно було розраховувати на те, що оновлена Нацкомісія могла б почати планомірне зниження тарифів теплової генерації, велика частина якої входить до складу ДТЕК. Але досягти цієї мети не вийшло: нова модель енергоринку зі скрипом, але все таки була запущена в роботу.

Таким чином, Нацрегулятор був позбавлений можливості тарифного впливу на ТЕС, але зараз цієї проблеми була знайдена гідна заміна: прийняття зобов’язання експортерів електроенергії оплачувати тариф на передачу не тільки вводить Ріната Ахметова великі витрати, а може взагалі обвалити це його бізнес.

Вся справа в тому, що вищезазначена оплата 155,4 грн/МВт ставить під питання рентабельність експортних продажів електроенергії, а значить, мова йде про потенційної втрати понад 300 млн дол річних доходів, які ДТЕК отримають від експортних продажів.