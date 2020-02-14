Президент Зеленський перейшов на бік ворога!? — Білецький

На «Радіо свобода» тільки що вийшло розслідування про візит Ст. Зеленського в Оман. З нього випливає, що робоча зустріч президента з в. о. глави МЗС цієї країни — не більше, ніж на швидку руку склепанной привід.

Про це написав минулої ночі в блозі УП лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький.

Поїздка викликала багато питань ще до збиття українського літака в цьому ж регіоні. Ще більше запитань викликала поведінка самого Зеленського.

Правда з’ясувалася: він не бачився з Юсуфом бін Аляві бін Абдалла, а з Н. Патрушевим, головним яструбом Путіна.

У цей момент в Золотому, наприклад, де Зеленський влаштував розведення, вже були убиті і поранені. У перший тиждень нового року на фронті були загиблі і покалічені буквально кожен день.

З розслідування випливає, що президент намагався обдурити українців, залишивши на Банковій свій штандарт — сигнал, що глава держави на місці, виконує свої обов’язки.

З розслідування також випливає, що обов’язки він має не лише перед українським народом, тому що повертався з Оману літаком секретаря Радбезу Росії.

Всі викладені в програмі «Схеми» факти вимагають негайних і вичерпних пояснень Ст. Зеленського. Він повинен відповісти: що було предметом зустрічі та які взяв зобов’язання перед ворогом?

Інакше — всі його дії будуть сприйняті як державна зрада Україні. З усіма витікаючими з цього наслідками.

***

Напередодні ввечері програма «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект «Радіо Свобода» і телеканалу «UA: Перший») повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману до Києва чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

За даними журналістів, 8 січня вночі з Москви в Оман прилетів чартерним літаком з бортовим номером 9H-VJN Микола Патрушев.

Увечері того ж дня тим же бортом скористався президент Володимир Зеленський, щоб повернутися в Київ.

Президент прилетів до Києва майже через 19 годин після того, як в ОПУ повідомили про термінове повернення Зеленського з Омана.

Розслідувачі також повідомляють, що за два тижні до Оману Патрушев в Москві зустрічався з мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екс-нардепа від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили в Москву лікувати зуби.

Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва.

Він вже прокоментував розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» щодо візиту президента Володимира Зеленського в Оман.

Про це Єрмак написав сьогодні вночі у Фейсбуці.

«Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Почули глядачі хоч щось крім фрази «за свідченням наших джерел»?

Ми прагнемо до діалогу і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету Схем в тому, що коментувати там нічого.

Це все — брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення», — повідомив Єрмак.

Він додав, що влада готові відповідати на будь-які питання, готові до спілкування з журналістами.

«Але хотілося б відповідати на питання, засновані на фактах, а не на припущеннях», — зазначив Єрмак.

***

Для всіх, хто уважно відстежував ту ганебну поїздку Зеленського Оман, абсолютно очевидно, що бреше в даному випадку Єрмак. І Зеленський разом з ним…

economics-prorok.com