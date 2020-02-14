Найперше завдання після зміни влади — не дати втекти «зе-соросятам», — політолог

Інше вирішимо після того, як вони дадуть відео зізнання про те, як грабували і ґвалтували країну «зе-соросята» і пінчуки з фиалами.

У Зеленського Оман, Патрушев і Єрмак… В уряду Зеленського — стерв’ятники і мародери…

Такі оцінки озвучив у Фейсбуці політолог Михайло Чаплига.

Соррі, але за кожною «буржуазно-електоральної» НЕМИНУЧЕ піде Велика Соціалістична…

Реконкіста.

Здаетсо мені, що все буде несподівано і грандіозно. Виносять країну так, як ніби завтра останній день.

І запам’ятайте: у день, коли Україна згадає, що вона теж особистість — всі її «міжнародні партнери і друзі» скинуть маски «добрих дядьків» і звіриний оскал проступить на їх «усмішках»… А компрадори спробують утекти першими.

Наше завдання — не дати їм утекти. Найперше завдання.

Інше вирішимо після того, як вони дадуть ВІДЕО зізнання про те, як грабували і ґвалтували країну «зе-соросята» і пінчуки з фиалами.

А потім поговоримо з «партнерами» про європейські та загальнолюдські цінності в контексті неминучою і тривалої реструктуризації держборгу… ціною їх «соросят».

І, мабуть, на рік потрібно буде призупинити членство в РЄ і відступити від Конвенції.

Аргентина купила попкорн стежачи за нами.