У Києві скоєно замах на відомого бізнесмена

4 лютого, на засновника мережі «Ланет», відомого бізнесмена Віктора Мазура, було скоєно замах. У бік його будинку була кинута граната. Про це повідомляється на сторінці Мережа Ланет в Facebook.

Зазначається, що до будинку під’їхав автомобіль, з нього вийшли невідомі кинули гранату і швидко залишили місце подій. Від вибуху ніхто не постраждав.

Вже порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство. Однак сам бізнесмен і його адвокат Сергій Дешунін припускають, що цей випадок може бути пов’язаний з конфліктом навколо відключення мережею «Ланет» проросійського телеканалу NewsOne, на початку цього року.

«За словами Мазура, менеджери NewsOne переконували його, що відновлення трансляції каналу — в його особистих інтересах, інакше буде пізно». Зустріч з керівництвом каналу, яка мала відбутися 4 лютого (у цей же день ввечері прилетіла граната), Мазур скасував», — сказано в повідомленні.

31 грудня 2018 року Ланет вирішив припинити трансляцію каналів Максі TV (Наш) і NewsOne. Кабельний провайдер пояснив свій вчинок тим, що занадто багато канали набрали санкцій.