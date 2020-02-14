Юрій Романенко: “Супутник Дубілета” порве соціологів”

Друзі, це ще не все. Естафету від Ольги Василевської в рубриці “Здивуй коміка” підхоплює міністр Дмитро Дубілет з заявою, що уряд вивчає можливість використання даних супутника для проведення перепису населення на окупованих територіях. Це він сказав в ефірі «Українського радіо».

“Ми вчора зустрічалися з представниками ООН, які, можливо, будуть допомагати нам із проектом супутникової зйомки, який є дуже складним. Схожий проект проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою», – сказав він, зазначивши, що поки не знає, наскільки точно можна оцінити через супутники кількість населення на окупованих територіях Донбасу і Криму.

В принципі, це креативно і потужно. Думаю, що соціолог Євген Головаха тут розгромлено вщент. Особливо, якщо згадати, що і супутника в України немає. Але ООН якщо допоможе, то так …

…Я вже бачу цю картину. Як через неіснуючий телеканал жителі ОРДЛО отримують повідомлення такого характеру: “Жителі ОРДЛО виходьте на годину Год на вулицю вас буде вважати супутник ООН. Україна хоче знати скільки вас там точно. Тільки не забувайте підняти голови і тримати в руці сім-карти. Нам важлива мінімальна похибка”.

Ось так воно і буде.

Юрій Романенко