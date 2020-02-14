Павлюк Ілля: митна мафія «Слуги народу». Частина 2

Історія дивного викрадення Іллі Павлюка, так і залишилася без завершення, привернула до нього увагу не тільки журналістів. У 2012 році депутат Чернівецької обласної ради Микола Салагор публічно назвав його «фактичним власником усієї контрабанди в регіоні».

Правда, треба зауважити, що Салагор сам працював на митниці ще з кінця 80-х, після другого Майдану він був призначений начальником Чернівецької митниці, і незабаром став одним з найбільших корупціонерів регіону. Тобто в даному випадку звинувачення Салагора на адресу Павлюка були гризнею між представниками двох груп впливу, які боролися за контроль над митницею. Хто з них більш корумпований, за ким стояло більше криміналу, і у кого була більш висока «дах» у Києві, можна лише гадати. Але цей конфлікт мав продовження: коли в 2019 році влада в Києві змінилася і Павлюк, як член штабу Зеленського святкував перемогу, Салагора тут же «попросили на вихід». Той почав несамовито чіплятися за своє крісло, йдучи у відпустку, на лікарняний.

Приблизно тоді ж Геннадій Москаль, який сидів у парламенті у фракції «Фронту змін», направив президенту Януковичу відкритого листа з приводу нового законопроекту, «декриміналізуючого контрабанду». І назвав Іллю Павлюка одним з його неофіційних авторів. Причетність «провінційного контрабандиста» Павлюка до такого рівня впливу пояснювалося просто: його називали близьким другом і кумом навіть одіозного Ігоря Калєтніка, який з березня 2010 по грудень 2012 року очолював Державну митну службу України. А коли до цього Калетник був народним депутатом 7 скликання (за списком КПУ), то взяв Павлюка собі в помічники.

Ігор Калєтнік

Ігор Калетнік – син Григорія Калетника, «спиртового короля» 90-х, колишнього голови Вінницької облради (1998-2002) та голови Вінницької ОДА (2004-2005), з 2010 року знайшов собі місце на пенсії в якості ректора Вінницького національного аграрного університету. Калетнік-старший водив дружбу з сім’єю Порошенко ще до того, як почав догоджати Кучми, тому він спокійно пересидів всі зміни влади, а в 2019-му вирішив примазатися до Зеленському – взявши в свої руки його виборчий штаб у Вінницькій області. Офіційно штаб очолила директор бібліотеки Вінницького аграрного університету Світлана Лутковська (представник вінницької сімейки латифундистів-рейдерів), реально за нею стояв її бос Григорій Калетник. Що ж до Павлюка, який став тоді членом центрального штабу Зеленського, то він грав роль сполучної ланки між Калєтніком та «Зе-командою». До речі, після успішно виграних «зеленими» виборів, у жовтні 2019 року в Україну спокійно повернувся Ігор Калетник, який п’ять років був у розшуку за звинуваченням в організації прийняття законів 16 січня».

Григорій Калєтнік

Але коли і як Ілля Павлюк познайомився з Ігорем Калєтніком? За інформацією SKELET-info це сталося в період 2000-2007 р. р., коли Ігор Калєтнік по черзі очолював кілька регіональних митниць, а потім керував Управлінням та департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями Державної митної служби. Цей пропалений корупціонер, замість того, щоб боротися з контрабандистами, брав їх під своє крило – ось так до нього і наблизився чернівецький пройдисвіт Ілля Павлюк. Який, повторимо, ще з 90-х років був пов’язаний з місцевими ОЗУ і займався з їх допомогою тіньовим бізнесом — включаючи контрабанду. Павлюк став при Калетника таким собі менеджером за «вирішення питань» на Чернівецькій митниці. А, за твердженням джерел SKELET-info, Павлюк міг вирішити їх і на митницях у сусідніх областях. Там, правда, були свої «рішали» і «смотрящі», але, як кажуть, «колеги» допомагали один одному за принципом «ти мені – я тобі». Це і стало основним бізнесом Павлюка.

Про масштаб діяльності Павлюка красномовно свідчив скандал навколо чернівецьких фірм «Букпромсервис» і «Вісбю» (зареєстровані за однією адресою), який підняв у грудні 2011 року Геннадій Москаль. За його словами, дані фірми, пов’язані з Павлюком, займалися контрабандою у великих розмірах і тільки за 2011 року завдали державі збитків у розмірі близько мільярда гривень! І Павлюк мав з цього мільярда свій відсоток.

Звичайно, у нього є і легальні підприємства: ТОВ «Тарасівська птахофабрика» (ЄДРПОУ 32171745), якою він володіє разом з братом Василем, транспортною фірмою «Калина-Транс» (30352650), разом з сином Миколою, садовий кооператив «Садівник Агро Пром» (35325401), тваринницьке підприємство «Свіженька-Мілк» (36752260), вищезгадана «Буковина-Спортсервис», а його дочка Софія володіє в Чернівцях готелем «Буковина». До речі, за відгуками тамтешніх жителів, Павлюк постійно, по кілька місяців затримував зарплату працівникам своїх агропідприємств, тому місцеві звідти давно поувольнялись. Але хоча ці підприємства приносять Павлюку непоганий дохід, про який можуть тільки мріяти 99,9% українців, він все-таки набагато менше його гонорарів «митного рішали». Крім того, у Павлюка є і свої контрабандні схеми. Наприклад, на його птахофабриці працюють всього 17 чоловік – це з бухгалтером, охоронцем і водієм! Очевидно, що це підприємство досить скромне, реально виробляє трохи продукції, однак за звітами воно паше як завод «Нашої Ряби». Все дуже просто: Павлюк використовує свою птахофабрику для оформлення «лівої» продукції невідомого походження, можливо завозячи її контрабандою. Ось звідки в українських магазинах з’являється «кури-гниль» …

Як Ілля Павлюк опинився в «Зе-команді»? Це найгостріше питання, на якій досі немає відповіді. Викликавши до себе в 2019 році новий інтерес журналістів, Павлюк виявився таким скритною людиною, що навіть відмовлявся говорити по телефону. Можна лише здогадуватися, які таємниці приховує цей «конспіратор»! А поки що залишається задовольнятися лише припущеннями, висунутими в ході журналістських розслідувань. Зараз їх дві, дуже близьких по своїй суті.

Перша здогадка: Павлюк, як зарекомендував себе «вирішувала», був делегований» в команду Зеленського якимись впливовими людьми, безпосередньо пов’язаними з митницею та контрабандою. Але що об’єднує цих корупціонерів і тіньових бізнесменів, які живуть в різних областях України? Ігор Калєтнік? Не без цього, однак корупційні зв’язки Калетника були набагато ширше, вони охоплювали майже всю країну.

Друга гіпотеза: подейкують, Ілля Павлюк є давнім шанувальником «95 кварталу» і коли навіть вклав у нього енну суму грошей. Ось чому і Зеленський, і брати Шефири (співвласники «Кварталу») знали Павлюка задовго до виборів. Коли в 2018 році Зеленський вирішив балотуватися в президенти і почав збирати свою команду, у них на порозі з’явився Павлюк – вирішив поставити на нову політичну силу. Павлюк запропонував Зеленському залучити для його підтримки усі свої зв’язки – а вони в нього були досить великі, але специфічні, «митні». У Зеленського прекрасно знали, з яким прохиндеем і корупціонером вони мають справу, але вони погодилися – хоча публічно заперечували, що Павлюк є членом їхньої команди. Він став «тіньовим» членом штабу Зеленського, але йому відвели велику роль, доручивши організацію та фінансування спочатку президентської, а потім і парламентської компанії відразу з декількох областях: Чернівецькій, Тернопільській, Миколаївській, Одеській, Рівненській та Житомирській. Причому, парламентські вибори в Чернівецькій і Тернопільській Павлюк значною мірою оплачував з власної кишені (вклавши туди близько 20 мільйонів доларів), отримавши право виставити ряд кандидатів на свій розсуд. Так він провів у Раду групу особливо довірених земляків:

Максим Палюк

• Максим Павлюк – молодий племінник Іллі Павлюка (1992 р. н.), син його брата Василя, який раніше працював в. о. військового прокурора Луганського гарнізону та заступником військового прокурора Дарницького гарнізону. Обраний за списком «Слуга народу» (№102). За інформацією журналістів, Максим Павлюк безпосередньо пов’язаний з колишнім Військовим прокурором України Анатолієм Матиосом. А дружина Матіоса Ірина Барах володіє юридичною фірмою «Авеллум Легас» разом з сином Віталія Булюка — колишнього голови Херсонської митниці та довіреної людини Ігоря Калетника.

• Олена Лис – формально скромна вчителька Чернівецької гімназії №2, реально дружина Ігоря Лисиця, бізнес-партнера Павлюка (через ТОВ «Непентис ЛТД»). Обрана по мажоритарному округу №201, що для її перемоги з виборів за домовленістю з Валерієм Чинушем (бізнес-партнер Софії Павлюк) була знята Оксана Продан.

• Ольга Гринчук — обрана за списком «Слуги народу» (№67), є співробітницею фірми Валерія Чинуша і Софії Павлюк.

• Георгій Мазурашу – колишній спортивний журналіст Чернівців, був начальником відділу фізкультури та спорту Чернівецької ОДА, членом виконкому Чернівецького відділення національного Олімпійського комітету України, директором Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я. Пов’язаний з Павлюком ще за часів «спортивної мафії», можливо представляє інтереси Клима-Загурського. Обраний по 203-му мажоритарному округу.

• Олег Марусяк — маловідомий бізнесмен з Калуша. За інформацією джерел SKELET-info, є знайомим і діловим партнером Павлюка ще з 90-х років. Номер 52 в списку «Слуги народу» (купив за свої гроші). Пов’язаний з російсько-литовським бізнесменом Борисом Баумом, а через нього – з Олександром Бабаковим, членом московської ОЗУ «Лужниковської».

• Володимир Козак – син голови Сокирянського районного ради в Черкаській області Василя Козака і рідний брат невістки Геннадія Кернеса, №68 в «Слуги народу».

• Максим Заремский – раніше працював в Управлінні цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, друг Олега Ляшка і прихильник ЛГБТ руху. Вважається дуже відданим Павлюку людиною (або сильно від нього залежних).

Разом з «чернівецькими» тісно співпрацюють «слуги народу» з Миколаївської області: Артем Черноморов, Ігор Копытин, Олександр Гайду, Максим Дырдин, Олександр Пасічний та Ігор Негулевский. Повідомлялося, що Павлюк особисто брав участь у їх відборі. А третю «підгрупу» в групі Павлюка складають нардепи, контрольовані скандальним Сергієм Тригубенка, який свого часу теж працював на митниці (очолював Харьковкую). Їх інтереси так тісно сплелися, що після скандальної «таємної вечері», що відбулася 3 жовтня в готелі «Україна», їх почали називати групою Павлюка-Тригубенко.





Фатальною помилкою Павлюка стало лобіювання сторонніх інтересів в збиток політики «Слуги народу», що і призвело до великого скандалу. Адже спочатку справи у Павлюка йшли просто чудово. Як член штабу Зеленського, нехай і «тіньовою», він став куратором великої групи «слуг народу» чисельністю близько 40 депутатів, офіційно очолюваної ровненским бізнесменом Дмитром Соломчуком – куди увійшли «вінницькі», ряд депутатів з Одеської, Житомирської та Харківської областей. Її називали другою за чисельністю після так званої «групи Сороса», вона перевершувала угруповання «приватівських». Мабуть, це і запаморочило Павлюку голову: він вирішив затиснути в своїй руці «золоту акцію» фракції і шантажувати її.

Дмитро Соломчук

Причини, що штовхнули Павлюка на цей крок, залишилися невідомими. Одні кажуть, що Ахметов просто заплатив Тригубенко і Павлюку солідну суму грошей (частина яких роздали нардепам групи) за провал законопроектів щодо ринку електроенергії (№2233) і збільшення ренти на руду (№1210). Інші – що це була систематична стратегія шантажу, метою якої було призначення людей Павлюка на ключові посади в Митній службі. Однак у Зеленського це розцінили саме як гру на користь Ахметова, що вивело президента з себе. Незважаючи на всю поступливість нинішнього глави держави «і вашим, і нашим», йти назустріч Ахметову він не збирається. Тож у підсумку 3 грудня Соломчука зняли з посади заступника глави парламентської фракції «Слуга народу», а очолювану ним групу нардепів розпустили. Крім того, повідомлялося, що Павлюка викликали до Зеленському на килим для пояснень…

Однак новини ЗМІ та заяви політиків не завжди відповідають дійсності. Хоча офіційно група депутатів, раніше очолювана Соломчуком, і була розпущена, але група Павлюка-Тригубенко в Раді залишилася. Можна хоч кожен день розпускати їх або вимовляти, але ці два десятки нардепів залежать від своїх покровителів, і будуть виконувати їх вказівки, а не накази Разумкова, Арахамии або навіть самого Зеленського. І у президента це розуміють, тому не виключали надзвичайних заходів у вигляді кримінальної справи проти Павлюка і Тригубенко – за словами джерел SKELET-info з Банкової, необхідних для їх порушення матеріалів предостатньо! Тоді у чому ж затримка? Або в тому, що з Павлюком намагаються домовитися по-хорошому, і зараз він запекло торгується, не бажаючи задовольнятися лише «помилуванням», або в тому, що Павлюк лише посередник, за яким стоять люди, недоступні навіть для Зеленського. Словом, це може стати ще однією історією про Павлюке, яка не буде мати кінця…

Але вже зараз з неї можна зробити сумний висновок: розкручена як принципово нова і кристально чиста політична сила, «зелена команда» виявилася таким же зборищем корупціонерів і інтриганів, як і всі попередні партії влади.

Сергій Варіс, для SKELET-info