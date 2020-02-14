Чоловік убив тещу і заховав тіло в підвалі: перші деталі жахливої події у Києві

У п’ятницю, 14 лютого, у Києві чоловік по-звірячому вбив свою тещу і вирішив заховати її тіло у підвалі будинку, розчленувавши його і поклали в мішок.

Інцидент у столиці стався в багатоповерховому будинку за адресою Харківське шосе, 21/3. Чоловіка з дивним сірим мішком помітив сусід, який і перевірив його вміст. Коли він побачив сліди крові та голову людини, відразу зателефонував у поліцію.

Як повідомляє «Інформатор», страшну знахідку чоловік побачив близько 15:30. За його словами, після того, як сусід залишив мішок в підвалі, він повернувся в свою квартиру.

Поліцейські затримали підозрюваного у нього вдома. За попередніми даними, убитою виявилася його теща, у якої сьогодні день народження.

На місці працювали криміналісти та кінологи. Подробиці встановлюються.