«Аж страшно»: Росіянин втік з Криму і розповів про реальне життя на півострові

Росіянин Ілля Донецков, який спробував переїхати з Ленінградської області в захоплений Росією Крим, повернувся додому і поскаржився на життя на півострові. Відповідний відеоролик він опублікував на YouTube.

За його словами, першим мінусом життя на окупованому півострові є низькі зарплати, які в 2-3 рази нижче, ніж в Ленінградській області.

«Реальний приклад: «Ну так, я тут товаришеві днями кажу: «Займи 20 тисяч». А він мені: «Займи 20 тисяч – для мене це як поторкай місяць». Поганий рівень сервісу скрізь, де надаються послуги, можуть нагрубити на рівному місці і погано виконати свою роботу», – поскаржився Донецков.

Крім того, росіянин повідомив про сумний стан медицини на півострові, дорогих ліках і високої вартості на інші продукти.

«Мало товарів хорошої якості за прийнятні гроші. Відсутність (практично) мережевих магазинів. Відсутність нормальних банків. Проблема з дозвіллям. Він є, але необгрунтовано дорого, або там все сумно; навіть банальні кафе сходити – небудь розоришся, або це буде СРСР», — сказав він.

Крім того, на аннексированном півострові можуть зіткнутися з проблемами при оформленні віз через відсутність консульств. Здійснити інтернет-замовлення на півострові викличе окремі труднощі. Разом з тим він поскаржився на високу вартість доставки і завищені ціни на машини. За словами Донецкова, люди в Криму продають б/у речі за скаженими цінами.

Єдиним плюсом життя в Криму громадянин РФ назвав клімат, однак на цьому переваги закінчуються.