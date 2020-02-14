Скалецька втратила ще одного заступника

Після того, як про відставку у міністерстві охорони здоров’я заявила заступник міністра Младена Качурец, стало відомо про звільнення ще одного заступника Зоряни Скалецьке.

На Урядовому порталі опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Олени Симоненко.

«Звільнити Симоненка Олену Анатоліївну з посади заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням», — йдеться в документі.

Нагадаємо, що 11 вересня 2019 року Кабінет міністрів призначив заступниками міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса, Михайла Загрійчука, Младену Качурец, Олену Симоненко.