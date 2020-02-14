Renault випустить бюджетний електромобіль під брендом Dacia

Dacia вже кілька років мріє про електрифікацію свого модельного ряду, і вони нарешті отримали на це благословення Renault Group.

Ця інформація взята з фінансового звіту французького автовиробника за 2019 рік, який розкриває назву “Dacia Urban City Car”. Це абсолютно новий автомобіль, який повинен з’явитися в 2021-2022 роках.

Очевидно електромобілів буде декілька. Один з них буде створений на базі існуючого Renault Zoe який був оновлений в минулому році, і має запас ходу 395 км.

Компактною новинкою стане City K-ZE – крихітний електромобіль, який вже продається в Китаї. Він оснащений електродвигуном потужністю 44 кінських сили і може проїхати до 250 км без підзарядки.

Renault City K-ZE коштує в Китаї трохи менше 8 000 євро, але в Європі він може коштувати близько 11 000 євро.