Учені показали, як коронавірус виглядає під мікроскопом

Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров’я назва COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Flickr американської держлабораторії.

Так, фото вдалося отримати на скануючому і просвічуючому електронному мікроскопі. Через зразок пропустили пучок електронів. Після цього пучок збільшують за допомогою магнітних лінз і реєструють на CCD-матриці. Знімки розфарбовують в спеціальній програмі, так як при такій техніці зйомки він позбавлений барб.

Також наголошується, що візуально COVID-19 практично не відрізняється від збудників атипової пневмонії коронавирусов SARS і MERS.

Однак на одному зі знімків можна побачити шипи на поверхні вірусу, через які його і прозвали коронавірусом, від слова “корона”.