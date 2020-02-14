Повінь – зміна системи

Menu
Close

Коронавірус COVID-19 показали під мікроскопом: вражаючі фото

14.02.2020

Вчені-дослідники з лабораторії Рокі Маунтін Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США опублікували перші зображення нового китайського коронавіруса.

Як повідомляє Science Alert, зображення були отримані за допомогою електронного мікроскопа.

Зразки взяли у пацієнта з США.

Жовтим на фото позначені вірусні частинки. Також на фотографіях можна побачити «шипи» («корону») вірусу, за які він отримав свою назву.

 
 

Читайте також:   Праворуч Гандзюк: Павловський удруге поспіль не з'єднання явився в суд з невідомих причин
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *