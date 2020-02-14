Коронавірус COVID-19 показали під мікроскопом: вражаючі фото

Вчені-дослідники з лабораторії Рокі Маунтін Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США опублікували перші зображення нового китайського коронавіруса.

Як повідомляє Science Alert, зображення були отримані за допомогою електронного мікроскопа.

Зразки взяли у пацієнта з США.

Жовтим на фото позначені вірусні частинки. Також на фотографіях можна побачити «шипи» («корону») вірусу, за які він отримав свою назву.



