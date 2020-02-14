Коронавірус COVID-19 показали під мікроскопом: вражаючі фото

Вчені-дослідники з лабораторії Рокі Маунтін Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США опублікували перші зображення нового китайського коронавіруса.
Як повідомляє Science Alert, зображення були отримані за допомогою електронного мікроскопа.
Зразки взяли у пацієнта з США.
Жовтим на фото позначені вірусні частинки. Також на фотографіях можна побачити «шипи» («корону») вірусу, за які він отримав свою назву.
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