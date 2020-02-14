Румунська православна церква визнала законність надання томосом ПЦУ

Румунська православна церква вважає законним надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ).

Про це у п’ятому ятницю, 14 лютого, передає “Новинарня” з посиланням на грецьке агентство церковних новин “Ромфеа”.

Синод Румунської церкви дійшов висновку, що він “від початку згоден з наданням автокефалії, але між Вселенським та Московським патріархатами має бути досягнуто консенсусу”.

Тому Румунська церква вирішила направити делегатів на всеправославну зустріч з українського питання в Аммані, яка відбудеться наприкінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла.

“Доля Румунської церкви виправдана тим фактом, що всі автокефальні церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності та євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове”, – йдеться в заяві Синоду.

Синод у Бухаресті водночас вирішив, що Румунська церква братиме участь у всеправославного процесі через єпископів, а не через свого патріарха Даниїла.