Олег Авер’янов рве «Укргазвидобування» на китайський кран

Держпідприємство «Укргазвидобування» може втратити 182 млн грн. з-за дій недобросовісного постачальника обладнання, за яким стоїть скандальний власник компанії «Пожмашина» Олег Авер’янов. Компанія вже програла суд першої інстанції, згідно з рішенням якого замість замовленої техніки «Укргазвидобування» зобов’язана буде прийняти на баланс китайський непотріб. Схоже, юристи «Нафтогазу», які зуміли дати відсіч «Газпрому» в Стокгольмі, вирішили спустити таке «дрібне» справу на гальмах.

Крани занадто важкі

Коли влітку 2018 року «Укргазвидобування» оголошувала тендер на закупівлю 10 автомобільних кранів вантажопідйомністю не менше 40 тонн, ніщо не віщувало скандалу. Компанія замовляла автокрани для виконання робіт при будівництві бурових майданчиків та монтажу бурових верстатів. Передбачалося, що крани повинні пересуватися по дорогах загального користування і бути сертифіковані на відповідність екологічним нормам Євро-5.

Технічні вимоги були прописані чітко, учасники торгів з ними погодилися. Більш того, на сайті Prozorro деякі учасники прямо ставили питання про можливості коректування документації, і в «УГД» пояснювали, чому це зробити неможливо.

У жовтні 2018 року був оголошений переможець тендеру. За результатами торгів їм стало ТОВ «Київський республіканський автоцентр» («КРА», код ЄДРПОУ 21457519, кінцеві бенефіціари – сім’я Затхей). З ним уклали договір на поставку 10 кранів китайського виробника XCMG XCA60_E на суму 182 млн грн. Пропозиції двох інших учасників, які виставили ціну на 10% нижче – ТОВ «Техноторг» і ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ» — було відхилено з формальних причин. Учасники ринку впевнені, що за Затхеями варто скандальний член Радикальної партії Олег Авер’янов, власник компанії «Пожмашина», оскільки структури Затхеев неодноразово допомагали Aver’ânovu вигравати держтендерах.

Але ось напередодні завершення строків поставки – восени 2019 року – раптом з’ясувалося, що техніка, яку вже завіз «КРА» — не відповідає вимогам тендерної документації. Зокрема, виявилося, що крани проходять по технічним документам як «позашляхова рухома техніка». І їх неможливо буде експлуатувати на загальних дорогах, оскільки фактичне навантаження на вісь перевищує передбачену правилами дорожнього руху.

Це означає, що для перевезення техніки між майданчиками «Укргазвидобуванню» доведеться купити ще кілька трейлерів, на яких перевозити крани. Крім того, двигуни машин не сертифіковані по Євро-5.

Як з’ясувалося згодом, «КРА» спеціально через офшорні зони ввезла під документами потрібних «УГД» кранів невідомо-що низької якості за завищеною ціною, щоб зекономити на митних платежах і сплати податків. Але ставка на те, що на держпідприємстві просто закриють на це очі – не зіграла.

«Несподівані обставини»

Згідно з договором, за поставку товару неналежної якості та комплектації продавець зобов’язаний сплатити покупцю штраф в розмірі 20% від суми контракту. А за прострочення поставки – 0,1% за кожен день затримки (182 тис. грн.) Розуміючи, що «Укргазвидобування» не буде приймати товар, який вона не замовляла, і що на горизонті замаячив величезний штраф, «КРА» вирішує грати на випередження і … подає в суд з вимогою змінити умови контракту: прибрати вимогу по сертифікату Євро-5 і вимога можливості експлуатації на загальних дорогах. Крім того, постачальник вимагав продовжити терміни поставки на 90 днів.

В якості мотивації в «КРА» надали цілий оберемок документів: висновки наукового інституту про те, що ввезені машини важче, ніж передбачено правилами дорожнього руху для доріг загального користування; висновки Торгово-промислової палати про те, як неможливо сертифікувати китайську техніку за стандартом «Євро-5».

Але найабсурдніше, що, на думку ТПП, обставини, які ускладнюють виконання контракту «настали несподівано». Тобто, коли в «КРА» подавалися на тендер, щоб поставити «УГД» саме такі крани, як вона замовляла, то про їх технічних характеристиках вони не здогадувалися? І коли підписували контракт на конкретну техніку – то теж не знали, які її параметри?

Суддя Господарського суду р. Києва Бондарчук Віта всього за два місяці «розібралася» з непростою справою і винесла рішення, яким задовольнила майже всі вимоги «КРА», вважаючи, що у постачальника є право вимагати змінювати умови контракту через власну неуважність (а насправді – через бажання наживиться на засобах держкомпанії і поставити їй непотріб замість потрібної техніки). У «УГД» вже подали апеляцію на це рішення.

Тричі «наламати» держава

Залишимо за дужками «справедливість» судового рішення. Цілком можливо, що тендерна тематика і реальний сенс «несподіваних обставин» для судді в новинку. Однак у цій історії очевидно є і предмет інтересу для правоохоронних органів.

Учасники ринку впевнені, що за угодою і бажанням поживитися за рахунок державних структур стоїть власник «Пожмашины» Олег Авер’янов. І на цьому контракті йому вдалося як мінімум тричі обвести держструктуру навколо пальця.

По-перше, техніка поставляється явно за завищеною ціною. Якщо «Укргазвидобуванню» китайські агрегати обійдуться в $745 тис. за штуку, то просто в роздріб на Alibaba їх можна придбати за $383 тис. Навіть з урахуванням комісій, податків і митних зборів, транспортування в Україну – все одно не виходить дворазова націнка.

По-друге, замість потрібних кранів завідомо привезли «всюдиходи», для експлуатації яких «УГД» потрібно нести додаткові витрати. Причому зроблено це було навмисно, щоб заощадити на податках і зборах. Це не склад злочину за статтею «шахрайство» Кримінального кодексу?

По-третє, аверьяновцам «вдалося переконати суд, що зміна умов договору вже після його підписання на надуманих підставах з-за злочинної і навмисної недбалості постачальника – це нормально.

В останньому випадку хочеться запитати: де ж знамениті юристи «Нафтогазу», які в Стокгольмському арбітражі перемагають всесильний «Газпром», а всередині країни не можуть захистити інтереси дочірнього підприємства перед дрібними шахраями? Більше того, йдеться і про пряму загрозу кримінального переслідування. Якщо суди все-таки змусять «Укргазвидобування» прийняти від аверьяновцев «непотріб» — відповідальним посадовим особам філії, який організовував закупівлю, світить до 12 років в’язниці за нецільову розтрату держкоштів в особливо великих розмірах.

Очевидно, що свою увагу цю ситуацію повинен звернути і Антимонопольний комітет – регулятор у сфері публічних закупівель. Адже в разі досягнення зловмисниками своїх цілей та легалізації прецеденту зміни умов договору під фактичні, а не заявлені поставки, вся система придбання держзамовниками товарів і послуг обсягом у кілька сот мільярдів гривень може піти наперекосяк.

Петро Григоренко