У Кремлі розкрили подробиці розмови Путіна з Зеленським

Ініціатором телефонної розмови між президентами України та Росії була українська сторона. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Володимир Зеленський і Володимир Путін обговорили припинення вогню, подальше розведення сил і засобів на лінії зіткнення, а також роботи з розмінування територій.

Президент Росії відзначив важливість реалізації мінського «Комплексу заходів», а також рішень, прийнятих під час самітів в «нормандському форматі».

Окремо глави держав обговорили питання звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в РФ.

«У контексті майбутнього 75-річчя Великої Перемоги з російської сторони підкреслять внесок всіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказано на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни», – сказано в повідомленні.

Крім того, російський глава висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян України в дорожньо-транспортній пригоді в Псковській області 13 лютого.