Українців у Польщі звинуватили в крадіжці 2,2 млрд доларів

Українців у Польщі вважають причетними до великої міжнародної угруповання, яка вивела з країни близько 2,2 млрд доларів.

Силовики розповіли про багатомісячний розслідування, в результаті якого була відвернена діяльність злочинної групи, що складалася з 26 фірм, якими керували польські, в’єтнамські, китайські і українські громадяни.

В результаті координованого ухилення або неповної сплати шахраями податків з 2016 року польська казна недоотримала не менше 8,6 млрд злотих, які зловмисники вивели на іноземні рахунки.

У ході спецоперації в зв’язку з тим, що трапилося в селі Вулька-Косівська біля Варшави, звідки вели свою діяльність злочинці були затримані 18 підозрюваних. Є серед них громадяни України, не вказується. Ще по 60 адресами йдуть обшуки.