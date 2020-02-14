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У НБУ попередили про “шоці” після рішення МВФ

14.02.2020

За умови затвердження нової програми з МВФ, в Україні очікується “шок” із-за падіння ставок за депозитами.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурий.

“У минулому році був шок через те, що гривня зросла. В цьому році.., якщо у нас все буде нормально з МВФ, буде ще один шок – будуть демонстрації під Національним банком, оскільки люди будуть отримувати по депозитах у валюті до 1%, а по гривні – нижче 10%”, – сказав Чурий.

При цьому він зазначив, що зниження ставок за депозитами позитивно позначиться на українській економіці в цілому.

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