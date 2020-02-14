Від початку доби 14 лютого ворог 9 разів порушив перемир’я, втрат немає, – штаб ООС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог обстрілював наші позіції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: “В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” супротивник двічі обстріляв наші позіції, а саме: поруч із Красногорівкою – з міномета калібру 120 мм ворог випустив 12 мін, а також вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета – 7 пострілів і великокаліберних кулеметів; неподалік Лебединського – з міномета калібру 82 мм – 4 міни.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме: двічі поблизу Новолуганського – з 82-мм міномета – 7 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; тричі в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін і 82-мм міномета – 14 мін; поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомета – 2 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї; неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 120 мм – 2 міни, а також з гранатометів різних систем.

Сьогодні, 14 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднання єднаних сил немає”.