«Мене неможливо забути»: Богдан уперше після відставки з’явився в мережі

Звільнений з посади керівника Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан уперше після відставки опублікував пост в Facebook.

Він поділився на своїй сторінці валентинкою з його фото, яку зробило одне з українських ЗМІ

На зробленій за допомогою фоторедактора картинці Богдан стоїть у червоному костюмі серед декорацій у вигляді сердець. Фото підписано символічної фразою «Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути».

Богдан уперше з’явився в мережі після відставки

Facebook Андрія Богдана

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначений Андрій Єрмак.