Апеляційний суд залишив під вартою Юлію Кузьменко, підозрювану у справі про вбивство Шеремета

У п’ятницю, 14 лютого, Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитячого хірурга Юлію «Лисицю» Кузьменко.

Колегія суддів Київського апеляційного суду не задовольнила клопотання адвокатів і залишила в силі рішення Печерського районного суду Києва. Кузьменко буде перебувати в СІЗО до 3 квітня. Постанову оскаржити не можна.

За словами адвоката Кузьменко Тараса Безпалого, після того, як закінчиться термін перебування його підзахисної під вартою, він буде звертатися в Печерський райсуд Києва з клопотанням про зміну для Кузьменко запобіжного заходу.