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Апеляційний суд залишив під вартою Юлію Кузьменко, підозрювану у справі про вбивство Шеремета

14.02.2020

У п’ятницю, 14 лютого, Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитячого хірурга Юлію «Лисицю» Кузьменко.

Колегія суддів Київського апеляційного суду не задовольнила клопотання адвокатів і залишила в силі рішення Печерського районного суду Києва. Кузьменко буде перебувати в СІЗО до 3 квітня. Постанову оскаржити не можна.

За словами адвоката Кузьменко Тараса Безпалого, після того, як закінчиться термін перебування його підзахисної під вартою, він буде звертатися в Печерський райсуд Києва з клопотанням про зміну для Кузьменко запобіжного заходу.

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