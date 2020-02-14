З голим торсом і саморобним тату: спливло кумедне фото з юності заступник голови «Голоси»

На тлі з’явилися в мережі фото юного прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який любив розважатися в компанії, знайшовся також архівний знімок заступника фракції «Голос» Ярослава Залізняка.

Фото злили в п’ятницю, 14 лютого, в Telegram-канал «Темний лицар».

Юний Залізняк потрапив у кадр з двома друзями. При цьому нинішній нардеп стояв без футболки і на його тілі було видно величезного намальованого дракона.

Юний Железняк з друзями

Telegramканал «Темний лицар»