Путін дорікнув Зеленського в спотворенні історичної правди

Президент РФ Володимир Путін поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про мінських домовленостях і Другій світовій війні.

Про це повідомив сайт Кремля у своєму трактуванні розмови президентів.

«У зв’язку з відомими висловлюваннями представників українського керівництва Володимир Путін прямо поставив питання – чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості…

У контексті майбутнього 75-річчя Великої Перемоги з російської сторони підкреслять внесок всіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказано на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни».

Також Путін висловив співчуття у зв’язку із загибеллю 13 лютого громадян України в ДТП у Псковській області.

Як повідомлялося, в Офісі президента України повідомляли, що Зеленський і Путін по телефону обговорили виконання домовленостей, Нормандського саміту, підготовку до наступної зустрічі Нормандської четвірки і звільнення утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Росії.