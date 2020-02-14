Україна виставить Путіну «рахунок» на $100 мільярдів

За агресію на Донбасі і анексію Криму Росія повинна заплатити мільярди доларів.

Відзначається, що з цим посилом в Україні запропонували створити Національне агентство з питань подолання наслідків військової агресії Росії, 59 народних депутатів. Таким чином, якщо цю ідею в Раді підтримають, то в країні проведуть повний аудит і виставлять Кремлю рахунок. Очікується, що дана сума може досягти 100 млрд доларів.

Що ж пропонується в парламенті

Йдеться про законопроект №3057, зареєстрований 11 лютого. Його авторами виступили десятки депутатів, причому відразу з кількох фракцій, переважно з «Голосу», однак є і члени «Слуги народу», представники «Батьківщини», а також «Європейської солідарності».

Таким чином, планується створити одне Нацагенстство, яка проаналізує всі збитки, які пов’язані з агресією, а саме збитки через біженців і переселенців, втрати підприємців, у яких забрали власність, екологічний збиток і багато іншого.

«У фракції «Голос» фігурує цифра у 16% від ВВП, що країна втратила в результаті агресії, що можна конвертувати в 100 млрд доларів», — пише видання.

Підкреслюється, що дані розрахунки ведуть вже паралельно в міністерствах юстиції, закордонних справ і оборони, а також військово-цивільних адміністраціях, «Укрзалізниці» і в інших відомствах.

Таким чином, після того, як Агентством буде зібрана вся інформація, Росії буде подана претензія щодо виплати репарації. Автори ідеї переконані, що через час, пройде етап консультацій з Кремлем, і отже в Москві повинні погодитися з виплатою коштів. У тому випадку, якщо там відмовлять, то Україна відправить документ у всі міжнародні інституції, в тому числі і ООН.

Відзначається, що якщо враховувати значний список підписантів, то шанси на успішне голосування є досить високими.

Чи є перспектива і що буде далі

За словами нардепа від «Голосу» Юлії Клименко, раніше ареля-травня 2020 очікувати внесення на розгляд не варто. Адже проект пройде профільний комітет, а також всі етапи обговорення, і лише після завершення епопеї з ринком землі буде поставлений на голосування в залі в першому читанні.

«На територіях Донбасу і Криму залишилося майно громадян, які були змушені переїхати на неоккупированную територію, щоб продовжити нормальне життя. Реєстру втраченого цими людьми майна немає, і в процесі реінтеграції все це повинно бути підраховано. Треба врахувати і витрати українців, які були змушені орендувати або купувати житло — тобто витрати, які вони понесли, щоб переїхати і врятуватися від війни, яку розпочала Росія», – зазначила Клименко.

Підкреслюється, що щодо фінансової частини документа, у економістів виникає багато питань. Таким чином, на думку фінансиста Василя Невмержицького, економічні втрати від агресії є досить великими. До того ж існує дуже багато факторів, які можна вважати як прямі і непрямі збитки за останні шість років.

«Це насамперед політичне питання, але якщо брати чисто економічні розрахунки, то за час війни ми втратили понад 100 мільярдів доларів. Мова йде про ВВП, так і банківських активах, готівці. Ми маємо порушені виробничі цикли на підприємствах, втрачене майно, смерті людей та ліквідацію багатьох активів. Тому якщо це все оцінювати в комплексі, то сума буде більше. При бажанні можна підрахувати всі, це більш ніж реально», — сказав він.

Як це було в інших країнах?

Автори законопроекту посилаються на досвід інших країн, які вимагали також виплатити компенсацію за заподіяну шкоду. Відзначається, досвід Польщі та Німеччини, Іраку і Кувейту, а також Греції та інших країн.

Наприклад, Ірак в лютому 2019 року Кувейту виплатив 300 мільйонів доларів репарацій за військове вторгнення і окупації країни в 1990-1991 роки, а також втрати і збитки, які завдані приватним особам, а також компаніям.

«Україна по-арабськи» пише, що в якості посередника виступила Компенсаційна комісія ООН (ККООН). Багдад у квітні 2018 року відновив виплати Кувейту, які з жовтня 2014 року були приостановленыиз-за складної ситуації в Іраку.

У той час було виплачено 90 млн дол. ККООН у свою чергу, повідомляє, що на той момент Ірак Кувейту в цілому виплатив 47,9 млр доларів і залишився винен близько 4,5 мільярда. Багдад зобов’язаний виплачувати 300 мільйон доларів кожні три місяці.