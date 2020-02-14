Зеленський: Зараз ми «чистимо» Україну від всього бруду, а її дуже багато

Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгової палати та Спілки українських підприємців.

«Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почували себе безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним…

Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливою для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі президент і уряд вже просто не виконують.

Зараз ми «чистимо» Україну від всього бруду, а її дуже багато. І ви можете допомогти нам, відкриваючи нові офіси та проекти».

Він додав, що команда президента готова вислухати пропозиції законодавчих ініціатив, які могли б поліпшити бізнес-клімат.