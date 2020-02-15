Всі, хто сильніший України, Росії вже не по зубах

Експерти Політклубу «Росбалта» вважають, що Ердоган дуже потрібен Москві, щоб серйозно воювати з ним з-за Ідліб.

Якщо вірити турецьким даними, рахунок солдатів армії президента Башара Асада, загиблих за кілька останніх днів у сирійській провінції Ідліб, йде вже на сотні людей. У бойових зіткненнях загинули 14 турецьких військових. Однак загострення протистояння турецькій і сирійської армії не знижується. Туреччина за останні кілька днів додатково перекинула в північну Сирію близько півтори тисячі танків, іншої бронетехніки і тисячі своїх військовослужбовців.

На наших очах в Ідлібі розгортаються все більш масштабні бої між турецькою і сирійської арміями. Причому остання почала в цій провінції досить широкий наступ. При цьому за спиною Башара Асада стоять Іран і Росія.

Між тим Москва і Анкара знаходяться весь цей час в постійному діалозі, що називається, «на прямому проводі», в тому числі і на найвищому рівні. Президенти РФ і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган вже двічі за останні дні обговорювали по телефону ситуацію в Ідлібі, однак, судячи зі скупих звітів про цих переговорах, їх позиції на сьогоднішній день протилежні. Ердоган, як і його міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, в ультимативній формі вимагають відвести з’єднання армії Асада на позиції, обумовлені на переговорах між Путіним і Ердоганом в Сочі у вересні 2018 року. Москва на це коротко повторює слова про необхідність добити терористів, що окопалися в «зоні деескалації» в провінції Ідліб.

Ситуація на даний момент тупикова. Проте Ердоган, схоже, готовий розрубати цей гордіїв вузол, діючи силовим шляхом. «Відкрито заявляю, що при найменшому збиток турецьким військовим, ВС Туреччини будуть повсюдно наносити удари по силам режиму Башара Асада», — заявив турецький президент.

Експерти, які зібралися в четвер на чергове засідання Політклубу «Росбалта» в московському прес-центрі інформагентства, обговорили можливі варіанти виходу з нинішньої ситуації в Ідлібі і спробували відповісти на головне питання: чи виллється це наростаюче російсько-турецьке протистояння в Сирії в повномасштабну війну, або головні сторони нинішнього конфлікту — Москва і Анкара — все ж зуміють домовитися на тих чи інших умовах?

Головний науковий співробітник інституту Європи РАН, керівник Центру Європа-Близький Схід Інституту Європи РАН Олександр Шумилін констатував, що на даний момент Ердоган «масовано вводить свої війська на територію Сирії, з тим, щоб вигнати армії Асада з Ідліб за ті лінії, які визначені сочинськими угодами». У зв’язку з цим експерт вважає, що «треба готуватися до серйозних бойових дій, тому що коса (армія Асада) знайшла на камінь (турецьку армію)».

На його думку, «Росія в цій ситуації опинилася у вельми непривабливому і некомфортному положенні, оскільки відмовити Асаду в правильності його установок і конкретних дій вона не вирішується, і на політичному рівні підтримує його наступ».

«Некомфортність» російської позиції по Сирії, за словами Шумиліна, зараз полягає в тому, що вже кілька років головним економічним і політичним партнером тут для Москви стала Анкара, а не Дамаск. У стратегічному плані Туреччина важлива для Кремля «у тому, що стосується „підриву єдності Північноатлантичного блоку на південному фланзі“. Це стратегічне партнерство в політичній області підкріплюється також і економічною зацікавленістю Росії у співробітництві з Туреччиною.

„Турецький потік“, — це той напрямок експорту російського газу в Європу, яке стає все більш значущим, особливо на тлі того, що відбувається навколо „Північного потоку“ 1 і 2», — зазначив експерт. Таким чином, продовжив він, «Ердоган (для РФ) — головне, а Асад — вторинне, але і їм Кремль пожертвувати не може, а вирішувати проблему з Идлибом теж треба».

У той же час, говорить Шумилін, «Асад поставив Кремль в тупикову ситуацію, яку треба вирішувати лише дипломатичними засобами». Між тим в Сирії, вважає він, «може статися вимушене зіткнення Росії з такими серйозними противниками, як Туреччина і США». Зіткнення Росії із Сполученими Штатами у Сирії сьогодні стає менш імовірним, але «з Туреччиною напруженість зростає, і тільки особисті контакти Путіна і Ердогана можуть його мінімізувати», — вважає експерт.

Арабіст, доктор історичних наук Олена Галкіна нагадала, що ніякі домовленості, досягнуті, зокрема, в Астані між Росією, Туреччиною та Іраном не змусили Башара Асада піти з раніше захоплених позицій. У той же час, «Туреччину до певного моменту все влаштовувало, проте зараз їй важливо зберегти обличчя і показати тим людям, які боролися в цій війні на боці помірної опозиції, що вони можуть на неї розраховувати», — каже експерт. На думку Галкіної, «якщо Росія і інші учасники цього конфлікту не будуть наступати на життєво важливі інтереси Туреччини, то у них завжди буде можливість домовитися».

Експерт вважає, що є багато загального в поведінці Росії в Сирії і на Донбасі. У першому випадку, вважає Галкіна, з боку Москви мова йде про відновлення статусу великої, а в другому — регіональної держави. В обох випадках Москва на словах виступає в якості посередника між конфліктуючими сторонами. При цьому експерт зазначила, що дії Росії в Сирії суперечать один одному. «З одного боку, прагнення до відновлення імперської величі, що в Кремлі не мислять без військових баз за кордоном, зокрема, Тартуса і бази Хмеймим в Сирії, а з іншого, втрата довіри до себе як до посередника в різних міжнародних справах», — зазначає Галкіна.

У той же час, вважає історик, зацікавленість Москви у великих економічних проектах з Анкарою, укупі з прагненням відірвати її від НАТО, ведуть до того, що велика війна між Росією і Туреччиною сьогодні малоймовірна.

Експерт по Близькому Сходу Михайло Магід також зазначив двозначність позиції Москви у всій цій історії. «З одного боку, для Росії винятково важливо партнерство з Туреччиною — і як спосіб економічної інтеграції з нею, і як спосіб вбити клин між членами НАТО, а з іншого, оскільки Росія виступає в Сирії в якості партнера Ірану і на стороні режиму Асада, де-факто протистоячи Туреччини, бути чистим посередником у неї не виходить», — каже він.

Незважаючи на це, Магід констатував, що Росія сьогодні «уникає вступати в конфлікти з ким-небудь сильніше України». В якості ілюстрації цього твердження він навів три випадки, що відбулися в ході сирійської війни, коли Кремль відмовився від збройного відповіді на дії іншої серйозної держави у свою адресу або на адресу прокремлівських сил: знищення турецьким винищувачем у 2015 році російського Су-24 над турецько-сирійської кордоном, розгром американської авіацією і артилерією колони сирійців і вагнеровцев під Дейр-ез-Зоррм 7-8 лютого 2018 року, а також інцидент того ж року, коли сирійська ППО збила російський літак-розвідник Іл-20М, як заявили в Міноборони РФ, з вини ізраїльського винищувача. У всіх цих випадках, Кремль відмовився від військової відповіді, констатував Магід.

Інші учасники Політклубу при цьому зазначили, що Москва сьогодні не хоче вступати в серйозний військовий конфлікт і з дуже посилилася в останні роки у військовому відношенні Україною.

«Для Росії військовий конфлікт з такою могутньою державою як Туреччина — дуже небезпечна ідея, яка могла б обернутися новою Цусимой (мається на увазі розгром російського флоту в ході війни з Японією в 1905 році, — „Росбалт“). Розуміючи це, Москва буде всіма силами уникати такого конфлікту і докладати всі зусилля для того, щоб „розрулити“ його з Ердоганом. У свою чергу турецький президент також буде намагатися уникнути війни з ядерною державою», — вважає Магід. На його думку, нинішні російсько-турецькі протиріччя можуть бути вирішені за рахунок третьої сторони, якою можуть виявитися проживають на півночі Сирії курди.

Крім цього, на Політклубі було зазначено, що такий «третьою стороною», за рахунок якої Москва і Анкара можуть спробувати вирішити цей конфлікт, може стати президент Сирії Башар Асад, якого в цьому випадку доведеться погодитися з неминучістю втрати частини своєї території, окупованій сьогодні Туреччиною.

Втім, у ході дискусії зазначалося, що невизначеність на півночі Сирії все ще дуже велика. Ердогана женуть вперед його військові і виборці, які підтримують операцію турецької армії в Ідлібі, а на Путіна, в свою чергу, тисне частина російських військових, незадоволених занадто, на їхню думку, пасивної тактикою Росії в цьому конфлікті.