Прокуратура офіційно вибачилася перед Іваном Голуновым

Голунь отримав лист з вибаченнями прокуратури за необґрунтоване кримінальне переслідування.

У листі від прокурора Західного округу Москви говориться, що журналіст має право звернутися з позовом до суду про відшкодування майнової та моральної шкоди.

МОСКВА, 14 лютого. /ТАСС/. Журналіст інтернет-видання Meduza Іван Голунь, що став потерпілим у справі про його незаконне затримання, отримав вибачення від прокуратури за необґрунтоване кримінальне переслідування. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив сам журналіст.

“Отримав листа від прокурора Західного округу Москви”, – написав він. У листі говориться, що журналіст має право звернутися з позовом до суду про відшкодування майнової та моральної шкоди.

Ппрокуратура Західного адміністративного округу Москви 5 лютого повідомляла, що направила журналісту Івану Голунову офіційні вибачення у зв’язку з його необґрунтованим притягненням до кримінальної відповідальності.

6 червня 2019 року Голунь був затриманий в Москві за підозрою у збуті наркотиків, 8 червня його помістили під домашній арешт. Після розпочатої громадської кампанії в підтримку журналіста він був звільнений 11 червня. 19 грудня 2019 року стало відомо, що за фактом незаконного затримання Голунова порушено кримінальну справу про перевищення посадових повноважень співробітниками поліції. Пізніше журналіст був визнаний потерпілим по цій справі.

Басманний суд 30 січня заарештував колишнього начальника відділення по боротьбі з незаконним обігом героїну, синтетичних наркотиків і сильнодіючих речовин відділу з контролю за обігом наркотиків УВС по ЗАТ Москви Ігоря Ляховця, колишніх співробітників відділення Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева і Максима Уметбаева. Вони звинувачуються за статтями про перевищення посадових повноважень, фальсифікації доказів і незаконному обороті наркотиків. Ніхто з фігурантів провини не визнав.

Раніше Генеральна прокуратура РФ відмовилася принести офіційні вибачення Голунову, зазначивши, що “вибачення реабілітованому за завдану йому шкоду приноситься прокурором, безпосередньо наглядає за кримінальною справою”.