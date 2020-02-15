Радянська чергу в бездуховний Макдональдс

Так, друзі — з усіма недавніми подіями я тут пропустив одну важливу віху совкової історії — 31 січня 1990 року, 30 років тому вишикувалася величезна черга в самий перший Макдональдс, відкрився в СРСР, для відкриття якого компанія отримувала дозвіл у Комуністичної партії. Це дійсно важлива історична віха, яка наочно демонструє різницю систем — ніхто б не стояв у черзі в брудну радянську їдальню №3 (якби та раптом надумала відкритися в Нью-Йорку), але зате тисячі людей хотіли потрапити в “капіталістичний” Макдональдс.

Загалом, в день відкриття першого Макдональдса біля нього зібралася величезна черга — за день працівники ресторану обслужили більше 30.000 чоловік. Радянські громадяни приходили просто подивитися на “західні чудеса” — настільки несхожий був Макдональдс на сумний і сірий радянський фастфуд — з його часниковими котлетами з хліба, жирними тацями і хиткими столами, вічно залитими чимось липким і з тіткою Машею, яка з криком “посунься, дай подмою!” проводила шваброю за вашим черевикам. І я вважаю, що саме Макдональдс зробив дуже багато для того, що СРСР в результаті розвалився.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про те, як відкрився перший в СРСР Макдональдс. Обов’язково заходьте під кат, пишіть в коментарях вашу думку, ну і додаватися в друзі не забувайте)

Портрет Макдональдса на тлі епохи.

Для початку давайте згадаємо той час, в якому відкривався перший Макдональдс. На початку 1990 року ще існував справжній СРСР — так, вже щосили йшла Перебудова, в обмеженому вигляді був дозволений приватний бізнес і кооперативи — але в той же час Компартія ще рулила країною, створюючи безліч обмежень і перешкод і продовжуючи топити свою планову економіку”.

Радянський фастфуд перебував у жахливому стані — як і всі планово-примусове, він працював в умовах відсутності конкуренції, за принципом “навіщо сервірувати стіл, і так з’їдять”, плюс був сповнений крадіжки і хамства — співробітники громадського харчування, не соромлячись, крали продукти, а потім хамили відвідувачам в стилі — “громадянин, що означає в котлеті багато хліба? Це такий ГОСТ, зараз у всіх так! Вам що, більше всіх треба? Беріть або йдіть! Ти бач ділової який!“.

В їдальнях і кафе, як правило, були вічно липкі і брудні столи, а в холодну пору року — по підлозі була развазюкана бруд з взуття трудящих. Нерідко прямо під час вашого обіду з підсобки виходила якась баба Нюра в синьому халаті, намотувала на величезну швабру сіру полотняну ганчірку, з гучним стуком бухала швабру на підлогу, потім з азартом бувалого хокеїста і криком “дай подмою!” запускала швабру вам під ноги, після чого плюхала ганчірку в бляшане відро з кривою червоним написом “Інв.643-14“.

Ще важлива деталь радянського громадського харчування і взагалі радянського життя в цілому — це якась суцільна сірість, причому не у фігуральному, а в буквальному сенсі цього слова. Всі радянські вивіски, інтер’єри, всі одежні тканини, вся поліграфія були якимсь тьмяним і бляклими — немов би вицвілими або запраними. Квітів було начебто й багато, але всі вони перебували в якийсь сіро-буро-малиновою частини спектра, і для стороннього спостерігача виглядали як “п’ятдесят відтінків сірого”.

Загалом, саме в такій ситуації і відкривався перший Макдональдс — його яскрава червоно-жовто-біла вивіска виглядала як щось иноплатеное, плюс радянських громадян підігрівали розповіді про якихось надзвичайних продуктах і обслуговуванні — і у підсумку напередодні дня відкриття ресторану біля його дверей стала рости гігантська черга.

Чергу за повагою.

Чергу стала рости в ніч з 30 на 31 січня на Пушкінській площі в Москві, саме там відкрився перший в СРСР Макдональдс — він знаходився в приміщенні колишнього кафе “Ліра”. У приміщенні кілька місяців тривав ремонт, підігріваючи інтерес громадян до Макдональдсу — будівництво була обгороджена щільним парканом, над яким стояв яскравий барвистий білборд “Майбутнє місце розташування першого в Москві підприємства швидкого обслуговування “Макдональдс” (у Росії це слово увійшло в російську мову без м’якого знака, а в Білорусі — з м’яким). Пізніше огорожу було знято, а скляні вітрини майбутнього ресторану зсередини заклеїли цупким папером — що ще більше підігрівало інтерес громадян.

Рано вранці 31 січня біля дверей Макдональдса зібралася черга з 5000 чоловік. Що найцікавіше — першим в ній стояв якийсь американець, який ґрунтовно підготувався до стояння в черзі — тепло одягнувшись і захопивши з собою термос і бутербоды) Ще в черзі було безліч студентів, які тікали з пар просто для того, щоб потрапити в Макдональдс, який в той час сприймався як зразок “красивою західної життя”.

А ось що зараз згадують ті, хто стояв у той час в черзі, я залишу ці голоси епохи без коментарів:



У Москві не було нормальних кафе взагалі в кінці 80-х. Прекрасно пам’ятаю як в Пітері Невський був усіяний ними хоч якось, а в Москві треба було годинами ходити, що б знайти якусь смердючу пельменну або кафетерій. Пам’ятаю як зайшов в Мак у 1990-му і побачив, що миють підлогу відразу, за тобою — кожні 5 хвилин. Це було дуже незвично. Зараз про це згадувати не прийнято, бо це стандарт. Так що тут головне не забувати на якому тлі це відбувалося.

Ми для першого відвідування цього закладу відправили “гінця”, щоб зайняв чергу, години через три він подзвонив, сказав, що можна їхати. Приїхали на таксі з Сокільників, ще годину, напевно, стояли, діти замерзли, була зима. Грошей проїли рублів 100 з гаком, це було дорого. Приїхали додому голодні, насмажили катрошечки, відтягнулися.

У той час, тобто, взимку 1990-го, на тлі загальної сірості це була бажана двері у світ мрій, і реальна можливість спробувати його на смак. Це зараз може здаватися смішно і безглуздо, а в ТОЙ час… Ви ще не знаєте про черга бажаючих відвідати виставку “Mercedes-Benz” в Сокольниках в березні 1973-го! Відвідати і просто ПОДИВИТИСЯ!!! А тут — спробувати на смак… Такі часи!

Такі ж божевільні черги були в Пингвинчик за морозивом в ріжках. І в Мак теж стояли, пам’ятаю. Тоді це було в диковинку. Хто не жив тоді, не зрозуміє.

Люди стояли в цій дикій черги не для того, щоб поїсти цих гамбургерів (слава богу, в ті часи домогосподарки ще готували, і навіть свої котлети), а щоб у демократичній, красивій обстановці, з ввічливим, симпатичним персоналом відчути себе як “ті” — закордонні. Стояли в чергу за ПОВАГОЮ.

Пізніше, коли черга стала зовсім гігантської, міліція встановила металеві загородки (на зразок тих, якими натовп поділяють на стадіонах), а всю пресу і знімальні групи посадила у великий вантажівка з відкидними бортами.

Що побачили і спробували радянські громадяни.

Ті, хто потрапив всередину, побачили чистий і красивий інтер’єр і сервіс без хамських радянських тіток — що в пізньому СРСР було саме по собі вже не в дивину. Так, інтер’єр Макдональдса тодішніх років виглядає по сучасним мірками дещо наївно і вже застарів — але в порівнянні з СРСР тих років це був просто космос.

По-перше, в закладі був чистий пол, який протирав спеціально навчений персонал без перешкоди для відвідувачів. По-друге — в Макдональдсі були чисті столи — що було чимось нереальним для радянського фастфуду з його вічно липкими і жирними столами, іноді покритими подертою і такий же липкою і смердючої клейонкою. В третіх — вражало обслуговування. Всі касири посміхалися вам, дрібні прохання начебто ще однієї серветки або вилки тут же беззаперечно виконувалися з тією ж милою посмішкою — ніхто не кричав “вас багато, а я одна”, “мені що, розірватися?” і “бери поки дають, інтелігент вошивий!”. Вже саме по собі для пізнього совка це було чимось космічним.

В четвертих — вражало якість і стан туалету. В туалеті були встановлені автомати по видачі безкоштовного рідкого мила, автоматичні сушарки для рук з сенсорами, все було ідеально чисто і добре освітлене, в рукомойниках була гаряча вода, а в кабінках — рулони паперу. Порівняно з радянськими толканами вбиральня Макдональдса нагадувала космічний корабель — до речі, не радянський, так як у Гагаріна на борту туалетного паперу не було — її в СРСР почали виробляти тільки в 1968 році.

Кілька слів про меню. Для простих радянських громадян Макдональдс тих років було досить дорогим задоволенням: “Біг Мак” коштував 3 руб. і 75 коп., “Філе-о-фіш” — 4 руб. 20 коп., гамбургер — 1 руб. 65 коп., молочний коктейль коштував 90 коп., звичайні півлітрові напої, на кшталт “Спрайту” або “Кока-коли” коштували по 70 коп. за склянку. Для СРСР це було досить дорого (обід в радянській їдальні коштував близько рубля), що ще раз підтверджує реальну вартість радянських грошей, яку я розбирав ось в цьому пості.

Загалом, для СРСР і сам сервіс, і меню — було чимось неймовірним, цікавим і дуже незвичайним.

Казки про бездуховності. Замість епілогу.

В якості епілогу хочеться сказати ось про що. Довгі роки комуністичний уряд годувало людей казками про якийсь там “загниваючому Заході”, про те що трудящі там голодують, про те що народ там ось-ось підніме революцію… Все це призвело лише до того, що приблизно на початку вісімдесятих років народ вже перестав вірити цим вигадкам — так як це саме СРСР жив все гірше і гірше, а Загниваючий — все краще і краще.

Наприкінці вісімдесятих років всі радянські вигадки про тонни чавуну, неймовірних надоях і оггромной космічної отстежной залупе для згоряння у верхніх шарах атмосфери (унікальній розробці СРСР) не викликали у громадян вже нічого, крім роздратування, так як вони бачили навколо тільки сірість, бруд, безвихідь та бідність. Чергу в Макдональдс поставила хрест на всіх вигадках радянських ідеологів — люди стояли в чергу просто для того, щоб хоч глазочком поглянути на те, “як там у них” — і на прикладі нормального сервісу побачили, як живуть люди в розвинених країнах. Почасти саме Макдональдс і добив совок — так як люди бачили все на власні очі мали можливість порівнювати. І це при тому, що Макдональдс — це в загальному-то рядове недороге кафе з дешевою їжею — але навіть цей рівень здавався в СРСР чимось космічним.

Зараз знову починаються розповіді про “бездуховному Заході” і “загниваючій Гейропе” — і може статися так, що через яких-небудь 30 років якоїсь західної компанії знову доведеться відкривати в Москві кафе лише для того, щоб люди могли просто подивитися на те, як можна жити без цієї вічної ідеологічної накачування, нудьги та сірості…

Втім, це вже зовсім інша історія.

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