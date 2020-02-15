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На які провальні проекти Лукашенко буде скаржитися Сі Цзіньпіну

15.02.2020

На какие провальные проекты Лукашенко будет жаловаться Си Цзиньпину

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном роботу китайських підрядників, провалили проекти в Білорусі. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Лукашенко сказав, відвідуючи Добрушскую паперову фабрику «Герой праці».

На какие провальные проекты Лукашенко будет жаловаться Си Цзиньпину

Фото: прес-служба президента Білорусі

Підготувати список таких проектів президент доручив своєму помічникові Олександру Косинцу. «У мене з Сі Цзіньпіном буде дуже серйозна розмова. Я йому вже якось натякав, а зараз ми грунтовно поговоримо про це. І цим компаніям мало не здасться», — сказав Лукашенко. Список виходить некоротким.

Паперова фабрика

Серед проектів за участю Китаю, які не були завершені в Білорусі, якраз завод по виробництву картону в Добруші, куди президент заглянув 4 лютого. «Те, що завод дуже потрібен і він найвищою мірою готовності, — це факт. Для нас це чергова наука, як треба працювати з іноземцями. Виявляється, не всі вони білі і пухнасті. Тому ні на кого не треба молитися. Треба сподіватися тільки на себе. А якщо на когось і виходимо, то треба працювати, як працюють всі: нехай трохи дорожче, але це повинні бути фірми з гарним ім’ям», — сказав Олександр Лукашенко.

Завод по випуску крейдованих і крейдованого видів картону в Добруші починали будувати в 2012 році з китайською корпорацією «Сюань Юань». Банк розвитку Китаю виділив під завод кредит у 350 млн доларів строком на 13 років. Пізніше було заявлено, що компанія не мала досвіду реалізації таких великих проектів. Самі китайці скаржилися на проблеми з дотриманням білоруських законів, інші вимоги до нормативам і стандартам.

На какие провальные проекты Лукашенко будет жаловаться Си Цзиньпину

Фото: Іван Яриванович, TUT.BY

Завод повинні були ввести в експлуатацію в 2015 році, але об’єкт законсервований. Сьогодні з’ясувалося, що він готовий на 90%. Залишилося запустити машинне устаткування та завершити невеликі будівельні роботи. Але все це обійдеться недешево — близько 83 млн доларів.

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Половину цих коштів виплатять австрійської компанії, яка займеться запуском машин. Білоруські підприємства не можуть самі зробити це, оскільки у них немає таких компетенцій: подібного виробництва раніше не було на всьому пострадянському просторі. «Австрійська компанія — лідер в цій сфері. Вони гарантують, що ми отримаємо те, заради чого будуємо завод», — зазначив глава «Беллесбумпрома» Юрій Назаров.

Лукашенко зажадав до грудня 2020 року запустити на заводі виробництво картону. «Тобто вересень — це початок вашого закінчення робіт, у грудні — все, ви виходите працюєте», — сказав президент. До цього часу, додав він, на фабриці також треба організувати виробництво з картону пакувального матеріалу.

Свєтлогорський ЦКК

Без китайців в минулому році вирішено закінчувати і проект на Светлогорском ЦКК. Тут з 2010 року будується завод біленої сульфатної целюлози. Предметом контракту було будівництво “під ключ” заводу потужністю 400 тис. тонн в рік.

Промисловий гігант був побудований з нуля за допомогою кредитів китайських банків, генпідрядником виступила корпорація CAMCE. Загальна вартість будівництва склала близько 770 мільйонів доларів, загальну будівельну готовність на літо 2019 року оцінювали в 95%.

Багаторазово новий завод опинявся в епіцентрі скандалів. То китайці покладуть забраковану кабельну продукцію, то місцеві жителі обуряться смородом, то у ЦКК обвалиться частина даху одного з цехів.

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Прем’єр-міністр Сергій Румас в середині минулого року констатував, що Мінську не вдається домовитися з китайської САМСА, щоб вона згідно з контрактними зобов’язаннями вводила завод в експлуатацію. Цей важливий етап білоруси вирішили робити самі.

Борги підприємства перед Ексімбанком Китаю до 2019 року гасило не саме підприємство, а Мінфін. Очікується, що з 2020 року Свєтлогорський ЦКК зможе сам обслуговувати кредит.

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Цементні заводи

Модернізацію цементних заводів, Білоруського цементного заводу, «Кричевцементношифера» і «Красносельскстройматериалов», почали в розпал будівельного буму в 2007 році і спочатку планували завершити до 2010 року, але терміни затягнулися. Техпереоснащення було частково профінансовано за рахунок ресурсів Експортно-імпортного банку Китаю, генпідрядником виступила китайська компанія CITIC Construction.

На какие провальные проекты Лукашенко будет жаловаться Си Цзиньпину

Прем’єр-міністр Білорусі, у 2010 році це був Сергій Сидорський, різко критикував і китайське обладнання для підприємств галузі, і якість будівельних і монтажних робіт. Були виявлені, наприклад, дефекти у вигляді неякісної зварювання окремих вузлів устаткування і його фарбування.

У підсумку на заявлені обсяги виходили з працею, а борги трьох підприємств за китайськими кредитами на модернізацію в 2015-2019 роках гасили за рахунок білоруського бюджету. Цю заборгованість, а також нараховані Мінфіном відсотки Білоруський цементний завод буде відшкодовувати в 2029-2038 роках; «Кричевцементношифер» — в 2038-2049 роках, «Красносельскстройматериалы» — в 2030-2037 роках. Загальна сума боргу трьох підприємств досягає 550 млн доларів.

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У цілому модернізація цементної галузі у 2008-2013 роках обійшлася в 1,2 млрд доларів. Реалізація масштабного проекту дозволила збільшити сукупні потужності білоруської цементної індустрії до 9 млн тонн на рік. Однак галузь переживала кризові явища. Білорусі стільки цементу було не потрібно, а продукт виходив все одно досить дорогим. В результаті заводи зазнають збитків, маючи серйозну боргову навантаження.

Сумарні збитки трьох цементних заводів у 2018 році в порівнянні з 2017 роком виросли більш ніж в два рази і склали 220 млн рублів. Заборгованість по кредитах і позиках — понад 1 млрд доларів.

Всі китайські проекти — проблемні?

За даними експертів, в регіонах Білорусі до кінця 2017 року завершено або реалізується ще ряд інвестпроектів із залученням китайських прямих інвестицій. У Брестській області це нині скандально відомий добудований, але не введений в експлуатацію акумуляторний завод «Волат» ТОВ «АйПауэр». У Мінській області — завод легкових автомобілів «БЕЛДЖИ», в Мінську — виробництво побутової техніки на базі СТОВ «Мидеа-Горизонт» та інші.

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Експерти відзначають, що в перспективі деякі проекти також можуть поповнити категорії проблемних. Йдеться, зокрема, про можливі складнощі з реалізацією продукції «БЕЛДЖИ» і Ніжинського Гзк. Крім проблем з устаткуванням, існують ризики, пов’язані з нестачею сировини (наприклад, модернізація Оршанського льонокомбінату). Є питання і до екологічної оцінки проектів.

Основний потік китайських прямих інвестицій зараз йде в індустріальний парк «Великий камінь». До середини 2018 року на будівництво та розвиток парку було використано близько 120 з 150 млн доларів інвестицій, виділених найбільшим китайським інвестором конгломератом China Merchants в рамках першого етапу фінансування (загальна сума інвестицій — 500 млн доларів).

За підсумками минулого року обсяг прямих інвестицій з Китаю на чистій основі склав рекордні 109 млн доларів, це третій результат після Росії та Кіпру. При цьому боргові інструменти склали 43,4%.
Читати повністю: https://news.tut.by/economics/671268.html

 

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