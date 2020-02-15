Туреччина повідомила про «нейтралізації» ще 63 сирійських військових

Міноборони Туреччини повідомило про «нейтралізації» ще 63 сирійських військових у провінції Ідліб на північному заході країни. Про це відомство розповів у своєму Twitter.

«За останніми даними наших джерел в Ідлібі, ще 63 елемента режиму [сирійського президента Башара Асада] були нейтралізовані», — наголошується в повідомленні.

13 лютого турецьке Міноборони заявило про нейтралізації в провінції 55 сирійських військових. Аналогічні заяви звучали 10 і 11 лютого. Тоді повідомлялося про атаки на 101 і 51 сирійських військовослужбовців відповідно.

Незважаючи на ініційований Росією і Туреччиною режим припинення вогню, сирійська армія веде в Ідлібі великомасштабну операцію проти бойовиків. За останніми даними, урядові сили взяли під контроль майже половину Идлибской зони деескалації. За останні дев’ять місяців сирійська армія зайняла чотири великих міста і десятки селищ на півдні, південному сході і сході Ідліб.