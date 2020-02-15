Білорусь не стане на коліна заради російської нафти

Білорусія відмовилася стояти на колінах заради російської нафти.

Білорусь не відмовиться від закупівель нафти за межами Росії, навіть якщо таке сировину буде обходитися дорожче. Такий план розкрив президент країни Олександр Лукашенко, пише БЕЛТА.

За його словами, під час переговорів у Сочі з російським колегою Володимиром Путіним останній висловив сумнів, що Білорусь продовжить купувати нафту в третіх країн, оскільки вона дорожче російської. Однак, за словами Лукашенка, Мінськ продовжить диверсифікувати закупівлі. «Щоб кожен рік 31 грудня не стояти на колінах», — пояснив він.

Лукашенко також заявив, що в російському керівництві натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Проте білоруський президент висловив упевненість, що народи обох країн ніколи не захочуть піти по цьому шляху. Між тим у Кремлі раніше спростували інформацію про те, що Путін пропонував Лукашенко об’єднати дві країни, щоб створити наддержаву і залишитися при владі після закінчення його президентських повноважень у 2024 році як лідер нового Союзного держави.

На початку 2020 року поставки російської нафти до Білорусі ненадовго переривалися, оскільки Росія і Білорусь не змогли домовитися про постачання після закінчення дії контракту. Причиною став конфлікт з приводу ціни на сировину, яку в Мінську вважали завищеною.

З-за цього білоруське керівництво почало шукати альтернативних постачальників сировини. Так, Мінськ вже закупив і отримав нафту з Норвегії. Також країна веде переговори з Казахстаном. Повністю покрити потреби Білорусі в нафти запропонували США.