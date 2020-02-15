55% росіян вважають, що Росія повинна виплатити компенсації за катастрофу Boeing в Донбас

Близько 55% росіян частково або повністю згодні з тим, що Росія повинна виплатити компенсації сім’ям загиблих в авіакатастрофі Boeing в Донбасі у 2014 році у випадку, якщо буде доведена вина РФ. Такі дані наводить видання Trouw, з посиланням на опитування «Левада-центру». Першим на публікацію в нідерландському виданні звернув телеканал «Дощ».

При цьому більше половини росіян -53% опитаних — заявили, що в катастрофі винні українські військові. Ще 10% респондентів вважають, що за цим стоїть Росія. 26% опитаних вагалися з відповіддю. У 2015 році респондентів, які вважають, що відповідальність за катастрофу несе Росія, було 2%.

Опитування також показало, що 75% росіян впевнені, що Росія повинна дотримуватися власного політичного шляху, незважаючи на європейські санкції, введені після аварії MH17 та приєднання Криму. Опитування проводилося в кінці 2019 року серед 1,6 тис. жителів Росії.

Літак Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб, більшість з яких були громадянами Нідерландів. Остаточні підсумки розслідування поки не підведені. За попередніми висновками, лайнер був збитий ракетою, запущеною з обладнання, привезеного з Росії підрозділом Збройних сил РФ. Москва причетність до краху літака заперечує.

У червні 2019 року українські спецслужби затримали колишнього командира ППО Володимира Цемаха в місті Сніжне (територія самопроголошеної Донецької народної республіки, 20 км від російського кордону). Він був заарештований на два місяці за підозрою в причетності до катастрофи рейсу MH17, у вересні Україна передала Росії в рамках обміну полоненими громадянами. Прокуратура Нідерландів попросить РФ екстрадувати його.