На фото: рекламний плакат комп’ютерного залу кінця 90-х.

Якби зберігся СРСР, то зараз би…

То зараз би в програмі «Час» з гордістю відрапортували, що радянська промисловість освоїла випуск персональних комп’ютерів (ПЕОМ) – якихось «ЄС-6588» – на основі радянського аналога процесора Pentium II 233 Мгц з 64 Мб пам’яті.

Зрозуміло, ці комп’ютери коштували б п’ять машин «Волга» останньої моделі – який-небудь ГАЗ-257 (само собою, новітній радянський ГАЗ-257 2017 року був би застарілим і спрощеним клоном якого-небудь Chrysler LHS 1997 року випуску).

Природно, придбати ці новітній радянські персональні комп’ютери пересічній радянській людині було б неможливо. Причому навіть не стільки через ціни, скільки з-за того, що вони призначалися виключно для державних підприємств (але спритні гості з сонячної Грузії все одно знаходили б лазівки, щоб купити ці ЄС-6588 в особисте користування).

А для звичайних людей випускалася б якась сота модель «Микроши» за ціною піврічної зарплати радянського інженера (просунутий 8-бітний відеорежим! 32 Мб пам’яті і можливість підключення накопичувача для 5-дюймового Floppy-диска!!!). Але навіть цих «Микрош» все одно у вільному продажі купити було не можна і радянські громадяни записувалися б на цього виродка на рік вперед.

Так, і для тих, хто думає, що принаймні існували кооперативні комп’ютерні зали, де народ міг пограти. Неа, не існувало б. Ви ж не забули, що СРСР зберігся до 2020 року? А він міг зберегтися тільки в разі перемоги ГКЧП. А ГКЧП для порятунку СРСР єдине, що міг зробити – це ввести військовий комунізм (в більш м’якій формі), прихлопнув всі кооперативи та іншу приватну шкідливу ініціативу. Воєнний комунізм був скасований у 1993 році, і навіть на деякий час ввели щось на зразок НЕП, у зв’язку з чим не до кінця дорезанные кооператори піднялися духом і змогли закупити певну кількість американських комп’ютерів на базі процесора Pentium II 233 Мгц з 64 Мб пам’яті.

Але в 2002 році НЕП було скасовано і запроваджено класична радянська планова економіка. Яка до 2020 року промисловість освоїла випуск ПЕОМ ЄС-6588 на основі радянського аналога процесора Pentium II 233 Мгц з 64 Мб пам’яті.