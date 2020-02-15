Колишній кандидат у президенти оголила груди

Собчак попозувала з голими грудьми.

Телеведуча Ксенія Собчак опублікувала у Instagram фотографію, на якій вона позує з голими грудьми. Разом з нею оголеними на знімку знялися дизайнер Яна Расковалова і співачка Наталя Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза.

Собчак супроводила фотографію коментарем «Відчайдушні і зневірені», а також назвала знімок своєї валентинкою. Схожі фотографії опублікували Іонова і Расковалова.

Телеведуча також вказала, що фотографом був Вадим Расковалов, бізнесмен і чоловік однієї з героїнь знімка. Чоловік Собчак Костянтин Богомолов, за її словами, став режисером фотосесії.

У коментарях до посту думки користувачів з приводу знімка розділилися. Багато хто вважав його сміливим і несподіваним, а деякі почали критикувати зовнішність дівчат, так і саму концепцію фото.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла про своє ставлення до Собчак. В інтерв’ю Тіни Канделакі вона зізналася, що не поважає телеведучу.