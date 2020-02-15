Китаю вже не уникнути кризи

Те, що китайській економіці вже завдано колосальний по своїй руйнівності удар, сумнівів не викликає. Великий шафа падає завжди голосно. Навіть тиждень простою для такої величезної економіки — це дуже багато. Якщо мова піде про місяці або декількох — це буде катастрофа.

Криза 2008 року Китай вирішив через прискорений розвиток власного внутрішнього ринку, через підвищення купівельної спроможності власного населення. Але чудес не буває — це стало можливим тільки через накачування кредитами, і сьогоднішні темпи зростання забезпечуються лише одним показником — зростанням боргового навантаження. Розрахунок був на те, що світова економіка після рецесії відновиться, і внутрішній борг поступово покритий за рахунок випереджаючого зростання експорту. Але тут і криється ключовий прорахунок китайської влади — світовий ринок не безрозмірний, і інші гравці теж хочуть продавати свої товари. США протидіють Китаю через торгову війну, в якій Китай явно програє. А значить — концепція відходу від боргової кризи Китаю тріщить по швах.

Нинішня епідемія лише підводить риску під крахом китайської стратегії «Великого шовкового шляху» — протиріччя були закладені набагато раніше. Епідемія стала тією кризою, який повинен буде зламати попередню концепцію розвитку, провести Китай через катастрофу і змусити його розглянути інші варіанти. Чим довше будуть «канікули» сьогодні — тим гостріше і більш швидкоплинний буде криза, яка, звичайно, буде системним — і економічних, і політичних. Але його, мабуть, вже не уникнути.

Інше питання, що китайське керівництво може піти по шляху російського і смерть встати на захист «стабільності» — тобто, ніяких реформ і ніякого перегляду концепції. Силового ресурсу на придушення протестів у нього вистачить. Але якщо не працює сама стратегія розвитку, спроба ввести її в стан анабіозу в надії, що, може, потім як-небудь все вирішиться — це шлях в нікуди. Це однозначна катастрофа в кінці, але набагато більшого масштабу, ніж-те, що може бути сьогодні.