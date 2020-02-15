Зменшили знижки і включили лічильник

Чому комунальні платіжки за січень виявилися значно вище грудневих

Платіжки за січень шокували українців. З початку лютого люди почали масово отримувати рахунки на тепло і гарячу воду за минулий місяць. І у багатьох суми виявилися набагато вище, ніж у платіжках за грудень.

Нагадаємо: наприкінці минулого року Кабмін прийняв постанову, за якою комунальники можуть перераховувати тарифи на опалення і гарячу воду щомісяця, з урахуванням поточних цін на газ. У грудні у багатьох містах за цією формулою дали місцевим жителям знижки від 5% до 30%. Причому, як заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, це була не разова акція — опалення та гаряча вода будуть дешевше в січні і лютому.

Минулого місяця Кабмін також заднім числом змінив ціну на газ для населення. Замість гарантованої ціни в 5,5 гривень за куб без ПДВ і транспортування (або близько 7-7,5 гривень для кінцевих споживачів в залежності від регіону) вартість газу зараз вважають за новою формулою “Амстердам плюс”, яка включає котирування на біржі в Нідерландах і вартість транспортування в Україну. З урахуванням обвалу цін на газ в Європі, нова ціна виходить дешевше — близько 6 гривень за куб вже з усіма податками.

Але цифри в платіжках за січень раптом виявилися вище, ніж за грудень.

“Прийшла платежу за опалення. 2385 гривень – січень 2020. Для порівняння: 1623 гривні — грудень 2019. Різниця – 762 гривні або 47%. Це те саме, обіцяне Гончаруком зниження тарифів на 20-30%, я все вірно розумію? А може у мене з калькулятором негаразди”, — дивується економіст Юрія Гаврилечка.

“Підтверджую. Мені теж прийшла. Різниця з груднем +60% при сталій теплій погоді”, — написала в Facebook Христина Акопян.

Подібних скарг зараз — маса. Причому, як в столиці, так і в регіонах.

“Чула, що опалення подешевшає на 4%, За грудень 28 гривень за квадрат. За січень 38 гривень”, — обурюється мешканка Херсона.

“Ми взагалі ніякого перерахунку не отримали, навіть за грудень”, — додала мешканка Полтави Ірина.

“Країна” з’ясовувала, чому платіжки за опалення і гарячу воду знову зросли, і що відбувається з обіцяними владою знижками.

Націнка за газ і погоду

Стрічка соцмереж зараз — вся в платіжках. Люди просто не можуть стримати обурення.

“А що трапилося? За січень опалення в два рази більше грудня. Погода була майже однакова. В цьому опалювальному сезоні перестали показувати свідчення будинкового лічильника, а тільки “спожито”. Перевірити складно”, — пише киянка Олена Литвинова.

“Покращення” в наявності: +60% по відношенню до грудня. Платіжки мого тата. Вмовляла не платити, але він старої закалки”, — додала мешканка столиці Олена Гавриленко, виклавши в якості доказу фото вже оплачених рахунків за грудень і січень. На них видно, що сума за грудень 1079 гривень, а за січень — 1646 гривень.

Про те, що люди масово скаржаться на високі січневі платіжки нам розповів також депутат ВР Олексій Гончаренко. Тему платіжок в парламенті піднімали і на недавньому годині запитань до уряду. На що міністр енергетики Олексій Оржель відповів коротко: “Розберемося”.

Перше пояснення такої великої різниці в платіжках за грудень і січень, яке приходить на розум — скасували знижки, які у Києві в грудні склали 22-23% від стандартного тарифу.

Але, як запевнили нас у “Київтеплоенерго”, перерахунок зі знижкою був не тільки за грудень, але і за січень.

“Порівняно з базовим тарифом у січні опалення в Києві подешевшало на 18%, гаряча вода — на 16%. Вартість гігакалорії теплової енергії в будинках з лічильниками склала 1356,62 гривні замість 1654,41 гривень. Для будинків без лічильників вартість опалення квадратного метра складе 29,93 гривні при нормативному тариф 38,5 гривень. Вартість гарячої води теж зменшилася приблизно на 16 гривень. Загальна сума перерахунку — 326 млн гривень. На сьогодні це найбільший показник в Україні”, — повідомили “Країні” у прес-службі “Київтеплоенерго”.

Але, як видно, перерахунок все ж менший, ніж за грудень (18% замість 22% по теплу). Це пояснюється більш високою ціною на газ. У грудні газ для населення відпускали за 4276,69 гривень за тисячу кубів, а в січні (навіть за новою формулою) — за 4650 гривень.

За версією комунальників, є ще пояснення підвищення сум у січневих платіжках.

“Некоректно порівнювати нарахування за опалення і гарячу воду до 2020 року з аналогічними місяцями минулих років, так як тарифи змінювалися щорічно. Також некоректно порівнювати нарахування січня 2020 року з груднем 2019 року — формула розрахунку включає середньомісячну температуру, яка в грудні була на 2 градуси вище, ніж у січні (+2,7 градусів і +0,8 градусів відповідно)”, — пояснили в “Київтеплоенерго”.

Втім, за словами аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука, платіжки за січень все одно занадто високі.

“Вони були б нормальними для морозного місяця, але січень адже був порівняно теплим”, — говорить він.

Одна з можливих розгадок — надмірна подача тепла. Про це говорить економіст Юрій Гаврилечко, якому прийшла платежу за січень майже на 50% вище, ніж за грудень.

“Так, вчора в мене в квартирі було +28. І що я можу з цим зробити? Вікна повідкривати?”, — зазначає експерт.

Більшість киян не може самостійно регулювати витрату теплової енергії, то змушені платити за той обсяг тепла, що їм подадуть постачальники.

Юрій Корольчук каже, що тут може бути два пояснення.

Перше — комунальники не ризикують змінювати температуру теплоносія, тому що при її зниженні зростає ймовірність аварій і швидше йде корозія труб. Друге — намагаються спалити якомога більше газу. В останньому зацікавлений і “Нафтогаз”, який закачав в підземні сховища порівняно дорогий газ.

За всіма прогнозами, влітку в Європі ціни на газ впадуть ще більше, так що НАКу вигідніше якомога швидше “замінити дорогий газ у сховищах більш дешевим.

І для цього потрібно терміново розпродати дорогий газ, а часу залишилося не так багато — по-суті, активний опалювальний сезон закінчується вже в березні.

Урізують знижки і тягнуть час

Питання до платіжках за січень є практично у всіх містах країни. Так, одеситам у лютому прийде тільки знижка за грудень, якої вони в свій час так і не дочекалися.

КП “Теплопостачання міста Одеси” повідомило, що сесія місцевої міськради 6 лютого прийняла рішення змінити нарахування за грудень 2019 року. Правда, знижка невелика. Тепло вважатимуть за коефіцієнтом 0,9173, тобто, за гігакалорію замість 1229 гривень доведеться заплатити 1127 гривень, а за квадратний метр замість 30,76 гривень — 28,2 гривні. Економія на середньостатистичної дівчини в 50 квадратів складе близько 130 гривень.

Коли одесити отримають знижки за січень і чи будуть вони взагалі — питання поки відкрите. Повинно бути окремою рішення місцевих депутатів — тепер уже по платіжках за січень.

КП “Харківський теплові мережі” анонсувало зниження січневого тарифу на тепло на 14,4%, а на гарячу воду — на 12,7%. Для порівняння: у грудні знижка становила більше 23% за опалення і близько 20% по гарячій воді. У Херсоні січнева знижка — лише 3,4% (хоча в грудні було близько 8%).

У “Ривнетеплоэнерго” розповіли, що грудневі платіжки знизили на 20,05%. Але отримали з-за такого зниження збитків на 11,3 млн гривень, так як, рекомендуючи знизити нарахування з-за здешевлення газу, влада не врахували подорожчання інших складових (зарплати, витрати на ремонти та ін).

Комунальники вже звернулися до місцевої влади з пропозицією компенсувати їм ці мільйонні збитки. А якщо не отримають грошей, погрожують виставити споживачам повну вартість опалення і гарячої води заднім числом. Так як рішення по грошей поки немає, питання з січневими знижками теж повис у повітрі.

В “Полтаватеплоенерго” розповіли, що питання з січневої знижкою повинні вирішити “днями” місцеві влади. Сама знижка, швидше за все, буде, але от наскільки суттєво знизять тариф, поки неясно. За грудень полтавці ніяких знижок взагалі не отримали. Комунальники кажуть, що врахували зниження ціни на газ і заклали цю економію в розмірі понад 70 млн гривень в економічне обґрунтування тарифів на опалення, який подали в НКРЕ.

Як вже писала “Країна”, тариф на тепло як на товар для Полтави вже підвищили, але несуттєво — лише на 60 гривень за гігакалорію. Він поки діє тільки для бюджетників. Щоб підвищений цінник включився і для населення, які регулятор має ще затвердити тариф на тепло як на послугу, а цього поки що не сталося.

“Тобто, здешевлення газу полтавці теж побачать у платіжках, але пізніше”, — повідомили в “Полтаватеплоенерго”.

Миколаївські комунальники розповіли нам, що не планують переглядати тарифи на опалення і гарячу воду, так як вони у них і так збиткові. У “Львівтеплоенерго” нам розповіли, що за грудень дали населенню знижку приблизно в 26%. Але по січню поки нічого не відомо. І це при тому, що до 20 лютого люди вже повинні розрахуватися за платіжками за минулий місяць.

Тобто, або рішення про перерахунок приймуть дуже оперативно — буквально за кілька днів, або ніяких знижок не буде або вони будуть, але з запізненням, і з’являться тільки в платіжках за лютий.

Тобто, як видно, знижки за січень у багатьох містах виявилися не такими щедрими, як за грудень. А в багатьох містах поки взагалі не визначилися, чи будуть знижки взагалі, або ж місцевим жителям доведеться платити за повним тарифом.

Виходить, що зараз уряду по-новій потрібно включати всі доступні способи тиску на місцеві влади, щоб переконати тих дати людям знижки.

Швидше за все, така ж ситуація буде повторюватися і в наступні місяці опалювального сезону — в лютому, березні і квітні.

“Ні один діючий тариф не було знижено. За грудень дали певну знижку. Але ніхто не гарантував, що така ж буде в січні. Разом з тим, досі уряд так і не розібрався з тарифами — не провело їх аудит і не з’ясувало завищені вони і наскільки саме, не змінило принципи тарифоутворення”, — говорить глава Житлового союзу України Олександр Скубченко.

Тому навіть у тих містах, де знижки дають, їх розмір встановлюють на власний розсуд. А нерідко і зовсім – однією рукою виписують знижки, а інший — включають накрутки. У підсумки люди не можуть зрозуміти, чому за теплий січень їм доводиться платити набагато більше, ніж за грудень.