Екс-власник Промсвязьбанка розповів навіщо виїхав з країни і як йому погрожували спецслужб

«Не можна бути багатим, якщо твоя країна в жопі…»

Екс-власник Промсвязьбанка розповів навіщо виїхав з країни і як йому погрожували спецслужби

Колишній співвласник Промсвязьбанка Дмитро Ананьєв дав перше інтерв’ю західним ЗМІ після від’їзду з Росії. Як пише Forbes, колишній мільярдер розповів про отримані погрози і переслідування в Росії.

«Мене виставили злочинцем. Це не вкладається у мене в голові», — заявив колишній співвласник Промсвязьбанка і колись сенатор від Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Ананьєв газеті The Guardian.

За словами Ананьєва, його справа стала хрестоматійним прикладом того, як у Росії бізнесмен може опинитися під ударом. У Росії, стверджує колишній банкір, вразливий будь-яка людина з незалежними поглядами, його арешт — «це тільки питання часу». Себе Ананьєв також зараховує до незалежного табору і каже, що протягом 25 років будував успішний бізнес, який в підсумку забрала держава.

Свою версію події з Промсвязьбанка Ананьєв описує так: в 2015 році, після введення санкцій проти Росії, ЦБ вирішив допомогти оборонної промисловості і націоналізувати приватний банк Ананьєва і його брата, зробивши його спеціальним банком для військових. «Вони сказали мені кілька разів, що якщо я не продам банк чекає на мене кримінальну справу», — стверджує Ананьєв. Він також каже, що смерті отримував погрози по телефону та електронною поштою і помічав за собою стеження. Цю кампанію він пов’язує з російськими спецслужбами і з «гнітючої державною машиною».

ЦБ в 2017 році пояснював рішення забрати Промсвязьбанк на санацію тим, що в банку утворився хронічний брак ліквідності, неякісний капітал і надлишкова санаційна навантаження. Після запровадження тимчасової адміністрації ЦБ повідомив, що в банку були знищені або зникли кредитні досьє корпоративних позичальників на суму понад 109 млрд рублів. Пізніше стало відомо, що на базі Промсвязьбанка буде створений опорний банк для операцій по держоборонзамовленням і найбільшим держконтрактами.

Ананьєв каже, що на тлі тиску у нього з’явилися проблеми з серцем. У 2018 році він з родиною і 85-річною матір’ю виїхав з Росії на Кіпр, де зараз з комфортом проживає в будинку в Лімассолі з видом на море і сад з пальмами. Його брат Олексій ще рік намагався врятувати їх бізнес-імперію, але теж поїхав у Лондон.

Ананьєв визнає, що від’їзд з батьківщини був для нього болісним. Глибоко релігійна людина, він перед тим, як влаштуватися на Кіпрі, попросив благословення у 94-річного православного ченця на горі Афон у Греції. У своїй новій життя він бачить багато плюсів: проводить багато часу з дружиною і п’ятьма дітьми, бігає вранці, ходить на риболовлю на своїй яхті, читає художню літературу.

Незважаючи на нестатки, Ананьєв визнає, що йому пощастило. При цьому своє становище в рейтингу Forbes вважає «нереальним» і зауважує: «не Можна бути багатим, якщо твоя країна в жопі».

Ананьєв знає, що суд у Москві заочно заарештував його, і думає про від’їзд з Кіпру. Він нагадує про долю колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, на якого було скоєно замах у британському Солсбері, і про вбивство в 2019 році чеченського польового командира в Берліні: «Органи безпеки можуть нанести удар по кому завгодно, не залишивши доказів».

У Росії брати Ананьевы звинувачують у розтраті коштів Промсвязьбанка на суму понад 66 млрд рублів і 575 млн доларів. Ананьевы оголошені в міжнародний розшук. Арбітражний суд Москви наклав арешт на майно колишніх співвласників Промсвязьбанка на суму понад 282 млрд рублів. Арешт був накладений на квартири, машини, літак, кілька земельних ділянок та на колекцію картин.