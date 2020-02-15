Губернатори республік та автономій РФ організували флешмоб, присвячений Дню всіх закоханих

Губернатор ЯНАО Дмитро Артюхов приєднався до флешмобу глав російських регіонів, присвяченому Дню Святого Валентина. Сьогодні на своїй сторінці в Instagram він залишив запис до картинки, зробленої в стилі вкладиша легендарної жувальної гумки Love Is. Під нею Артюхов написав на ненецькому мовою, що таке, на його думку, любов.

«Мэнева тикы — нямда єльці сяньгада, нгоб нядабида», — написав глава ЯНАО, що перекладається з ненецького як «Любов це… Дбати про тих, кому особливо потрібна підтримка».

До флешмобу приєдналися і інші колеги Артюхова — глави Татарстану і Якутії Рустам Мінніханов і Айсен Миколаїв відповідно. Мінніханов на татарському написав: «Любов це… щоранку бути поруч», а Никаолев: «Любов це… Коли твоє серце в надійних руках».

Цікаво, що всі троє зробили записи про кохання на мовах народів своїх регіонів: Артюхов — на ненецькому, Мінніханов — татарською, а Миколаїв — на якутському. Так що, в деякому розумінні, регіональні голови попутно з Днем всіх закоханих зізналися в любові до своїх земляків.

В УрФО Артюхов в плані флешмобу опинився на самоті. Інші губернатори в своїх акаунтах День всіх закоханих, чомусь не згадали. У глави Югри Наталії Комарової, наприклад, останній запис і фото стосувалися її зустрічі в Москві з колишнім колегою, а нині міністром природних ресурсів та екології РФ Дмитром Кобылкиным.