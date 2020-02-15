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Губернатори республік та автономій РФ організували флешмоб, присвячений Дню всіх закоханих

15.02.2020

Губернаторы республик и автономий РФ организовали флешмоб, посвященный Дню всех влюбленных

Губернатори республік та автономій РФ організували флешмоб, присвячений Дню всіх закоханих

Губернатор ЯНАО Дмитро Артюхов приєднався до флешмобу глав російських регіонів, присвяченому Дню Святого Валентина. Сьогодні на своїй сторінці в Instagram він залишив запис до картинки, зробленої в стилі вкладиша легендарної жувальної гумки Love Is. Під нею Артюхов написав на ненецькому мовою, що таке, на його думку, любов.

«Мэнева тикы — нямда єльці сяньгада, нгоб нядабида», — написав глава ЯНАО, що перекладається з ненецького як «Любов це… Дбати про тих, кому особливо потрібна підтримка».

До флешмобу приєдналися і інші колеги Артюхова — глави Татарстану і Якутії Рустам Мінніханов і Айсен Миколаїв відповідно. Мінніханов на татарському написав: «Любов це… щоранку бути поруч», а Никаолев: «Любов це… Коли твоє серце в надійних руках».

Цікаво, що всі троє зробили записи про кохання на мовах народів своїх регіонів: Артюхов — на ненецькому, Мінніханов — татарською, а Миколаїв — на якутському. Так що, в деякому розумінні, регіональні голови попутно з Днем всіх закоханих зізналися в любові до своїх земляків.

В УрФО Артюхов в плані флешмобу опинився на самоті. Інші губернатори в своїх акаунтах День всіх закоханих, чомусь не згадали. У глави Югри Наталії Комарової, наприклад, останній запис і фото стосувалися її зустрічі в Москві з колишнім колегою, а нині міністром природних ресурсів та екології РФ Дмитром Кобылкиным.

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