Пояснено, чому неможливий швидке зростання ВВП Білорусії

Незважаючи на установку довести ВВП до 100 млрд доларів до 2025 року, білоруська економіка знову сповільнила темпи розвитку. Після невдалих 2015-2016 років заспокоює хоча б те, що зростання взагалі є. Але в порівнянні з «багатим» першим десятиліттям цього століття нинішній скромне розвиток не додає оптимізму. Насправді значущу роль в економічному зростанні відіграють не тільки продуктивність і успіхи підприємств, але й немало чинників, на перший погляд, мало пов’язаних з економікою. Ось деякі з них.

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Інституційний розвиток

Велика роль в економічному зростанні відведена рівнем інституційного розвитку, що передбачає ступінь довіри до національної економіки, державним органам, судам, розмір держвидатків, розподіл державних завдань і повноважень, а разом з ними і ступінь відповідальності різних інститутів. Простіше кажучи, те, наскільки державні інститути відповідають запитам суспільства, економіки і часу, позначається на загальному розвитку країни.

Індикатори якості державного управління, за даними Світового банку, в яких оцінюється рівень протидії корупції, верховенство права, якість законодавства та ефективність системи управління, демонструють не дуже оптимістичний становище Білорусі. Країна знаходиться на позначці -0,5 в шкалі показників від -2,5 до 2,5 (де 2,5 — найкраще значення).

Відкритість держави та довіру до нього з боку суспільства

Становище Білорусі за показниками довіри населення до державних інституцій поступово погіршується. Разом з тим зростає розрив з індустріально розвиненими країнами, йдеться в доповіді про перехідному процесі 2019-2020 років ЄБРР.

В результаті представники бізнесу і трудящі не вкладають в економіку стільки інвестицій і сил, скільки могли б при більш високій довірі до основних державних інституцій. З цієї ж причини перспективні молоді люди нерідко їдуть здобувати освіту за кордон, а потім вибирають для життя країну, яка обіцяє їм більш справедливе з їх точки зору, ставлення до громадян та де вони бачать перспективи для комфортного життя.

На прозорості роботи уряду і держорганів, зворотного зв’язку, діалогу державних органів з суспільством і бізнесом будується базис довіри до інститутів управління.

— Якщо держава бачить бізнес як органічну частину суспільства та своїх виборців — це одне, а коли воно бачить у підприємців і людей, які хочуть обдурити державу, вкрасти гроші, недоплатити податки, тут вже ситуація зовсім інша, — пояснює старший науковий співробітник Центру економічних досліджень BEROC Львівський Лев.

Поки що, незважаючи на декларований урядом бажання діалогу з бізнесом, часто підприємці не відчувають, що їх чують, зазначає економіст. А кожне нове затримання бізнесменів створює негативний фон, який впливає на рішення бажаючих зайнятися бізнесом і інвестувати в економіку.

Еміграція

Як невисокий рівень довіри в суспільстві по відношенню до державних інститутів, так і низька порівняно з сусідніми і провідними країнами розвиток, недостатня задоволеність людей своїм життям змушують частину населення шукати кращої долі в більш розвинених і багатих країнах.

Наприклад, у країнах Північної Європи рівень щастя, згідно рейтингу World Happiness Report, знаходиться на позначці 7,5, а в Білорусі ледь перевищує 5. У 2018 році вона стояла на 81-му місці за цим показником. У той час Польща — на 40-му, Литва — на 42-му, Латвія — на 53-му, Росія — на 68-м. Де за інших рівних люди охочіше залишаться жити або куди переїдуть?

Звичайно, причин виїжджати з країни у людей багато. Але, ймовірно, найпоширеніший — рівень життя. Чим більше їх батьківщина відстає за рівнем доходів, тим більша частина населення переїжджає. Різниця може бути величезною, як для вихідців з країн Африки, які намагаються масово переїхати в європейський регіон, або не такою помітною, але все ж суттєвою, як між Білоруссю і Польщею, куди в останні пару років збільшився потік переїжджають.

Еміграція, будучи наслідком економічних і соціальних факторів, у той же час вносить свій негативний внесок у рівень розвитку країни, так як, їдучи, люди здобувають свої знання і компетенції, вони будуть вкладати свої сили і час не свою, а чужу країну.

Рівень корупції і її відчуття суспільством

За останній рік Білорусь піднялася в Індексі сприйняття корупції з 70-го місця на 66-є. Але якщо подивитися результати попередніх років, то тоді ситуація була більш гострою. У 2010 році країна посідала 127-е місце, і аж до 2016 року не піднімалася вище сотої позиції з 167 країн.

В останні роки один корупційний скандал змінюється іншим. Легко згадати гучну «справу медиків». Зараз на черзі — керівники цукрових заводів.

Гучні історії про затримання чиновників або керівників держпідприємств не можуть не відбиватися в уявленні людей про ступінь корупції. У той час як віра в непідкупність держслужбовців та протидія розвитку корупції позитивно позначаються на економіці.

— Впевненість у тому, що державні інститути справді борються з корупцією, має такий же вплив на бажання або небажання людей покинути країну, що і можливість отримання додаткових 210 доларів місячного доходу, — наводить приклад головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Беата Яворчик.

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Висока централізація системи держуправління

Абсолютна централізація не дозволяє достатньо швидко бачити здійснені урядом помилки: поки законодавчі або інші зміни почнуть працювати на всіх рівнях, а потім центральним органам влади стануть відомі їх наслідки на місцях, економіка вже буде нести втрати.

Крім цього, верхівка державної системи просто не може знати кожен регіон так само добре, як місцеві представництва. Якби вони більше самостійності в прийнятті рішень, у них змінювалося б почуття відповідальності за свої дії, а також зацікавленість у рішеннях, які сприяють розвитку конкретного міста чи регіону.

У той же час децентралізація в розумних межах, по-перше, дає шанси регіонам розвиватися з упором на свої сильні сторони, по-друге, дозволяє випробувати нововведення в окремих частинах країни, перш ніж впровадити їх на національному рівні, зазначає Львівський Лев.

Управління державними підприємствами

Білоруський держсектор не лає тільки ледачий. Про нього регулярно згадують представники міжнародних фінансових інститутів, білоруські економісти — його дорікають за збитки, високу частку проблемних боргів, роботу «на склад», надлишкову зайнятість, поглинання бюджетних ресурсів. І практично за усіма цими проблемами стоїть питання управління підприємствами.

З одного боку, призначені керівники часом не мають необхідного для такого посту бекграунду. Керувати великим підприємством — не те ж саме, що робота держслужбовця. З іншого боку, повноваження менеджерів держпідприємств обмежені. Директора держкомпаній практично не мають можливості маневрувати, шукати нові шляхи розвитку, ринки, оптимізувати роботу цехів на свій розсуд. Вони не можуть звільняти зайвих працівників, списувати з балансу компанії непрофільну інфраструктуру, відмовлятися від закріплених за нею організацій, які треба підтримувати.

У той же час менеджер держкомпанії не отримує ніякої вигоди, якщо доб’ється успіху. Якщо ж його рішення приведуть до втрат — проблем не уникнути. Фактично будь-яке ризиковане діяння або помилка зможуть відкрити директору заводу шлях в слідчий ізолятор.

Отже, всупереч законам бізнесу, він не стане приймати ризикованих дій, у нього просто немає мотивації пробувати нові шляхи розвитку компанії, покращувати ефективність її роботи, шукати нові ринки збуту. Простіше і безпечніше рухатися по накатаній.

— В теорії можна мати ефективні держпідприємства, якщо держава при цьому повністю усунеться від керування ними та найме менеджерів на ринку, тобто якщо це буде звичайна ринкова компанія, крім того, що весь прибуток вона буде віддавати державі, — вважає Львівський Лев.

Представник ЄБРР наводить такі розрахунки: якби Білорусь підвищувала якість інститутів в кращі роки, коли економічне зростання було близько 7,7% в рік, то наздогнати розвитку країни «Великої сімки» їй вдалося б за 13 років. В іншому випадку, при низьких темпах зростання і колишньому рівні інституціонального розвитку, на це піде більше 100 років. А ось якщо країні вдасться підвищити рівень інституційного розвитку протягом найближчого десятиліття, вона зробить таке зростання за 40 років.

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