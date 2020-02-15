Пролетарські новини від 12.02.2020 р.:

У випуску:

1. Заморожування

2. Ціни вище

3. «Годівниця»

4. «Ефективні»

5. Обіцянки

СЮЖЕТ №1

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskoy-nauke-zamorozyat-finansirovanie-na-5-let-1028884324

Російській науці заморозять фінансування на 5 років. Прискорювати економіку до так званих світових темпів і здійснювати технологічний ривок, як того вимагають травневі укази президента, уряд Росії планує без істотного збільшення витрат на громадянську науку, з’ясувала Рахункова палата.

Щорічно можновладці при капіталізмі все більше «заморожують назавжди» всі можливі соціальні гарантії, під черговими пристойними приводами, які потом і кров’ю були відвойовані нашими предками і соціалізмом.

СЮЖЕТ №2

https://www.ntv.ru/novosti/2287581/

https://rg.ru/2020/02/03/reg-dfo/v-zabajkale-medicinskie-maski-podorozhali-pochti-v-10-raz.html

У зв’язку з поширенням в Китаї коронавіруса, в Забайкаллі медичні маски подорожчали майже в 10 разів.

«У нас є відомості, що вчора маски коштували 1 рубль 20 копійок, а до вечора їх вже продавали за 10 рублів», — сказала заступник голови уряду регіону Аягма Ванчикова. Крім того, жителі Далекого Сходу заявили про різкий стрибок цін на продукти на тлі ситуації з китайським коронавірусом. Овочі і фрукти серйозно подорожчали у Владивостоці, Хабаровську і Благовєщенську. Городяни відзначають, що ціни зросли у 2-3 рази. Наприклад, кілограм помідорів в місцевих торгових мережах зараз коштує більше 500 рублів.

Епідемії, війни, катастрофи при капіталізмі завжди оцінюються як час самого кращого заробітку на бідах всіх інших. Що ми і бачимо вже сьогодні при інформаційному нагнітанні страху про поширюється хвороби в Китаї.

СЮЖЕТ №3

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2020%2F02%2F07%2Fobama%2F&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news

Північно-Кавказький філія відомчої охорони Міненерго Росії замовив наклейки з написом «Обама чмо», а також біту, мангали звичайний і разовий, брелок-ікону «молитва водія» і брелок для ключів «VIP», знак таксі. Всього в тендер увійшли понад 10 тисяч позицій.

Бюджет буржуазної Росії немов годівниця, діставшись до якої чинуші виконують будь-які свої примхи від автомобілів бізнес класу до наклейок та брелоків для ключів.

СЮЖЕТ №4

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200206%2F1564301818.html&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news

Рахункова палата оцінила систему стратегічного планування в уряді і визнала її неефективною. Аудитори проаналізували стратегічні плани федеральних відомств на 2019-2024 роки і виявили, що жоден з них не відповідає встановленим вимогам, так як в їх плани включені, тільки 26% показників державних програм і підпрограм, за які вони відповідають. З показників національних і федеральних проектів у планах враховано 55%.

Ось такі вони – «ефективні» капіталістичні менеджери! Вони не тільки не виконують план, але і навмисно занижують його! При цьому у свій час постійно обливаемые брудом радянські органи влади примудрялися організувати роботу так, що держплан не тільки виконувався, але і перевиконувався при високих вимогах і нагляд.

СЮЖЕТ №5

https://ria.ru/20200210/1564500175.html

Наслідки коронавіруса можуть обійтися економіці РФ в 0,1-0,2 процентних пункту зростання, але за рахунок інших можливостей цих втрат можна уникнути і навіть наростити темпи зростання, заявив журналістам голова Рахункової палати Росії Олексій Кудрін. «На темпах економічного зростання це позначиться, але незначно: в межах одного-двох десятих… В одному-то ми втратимо, але є інші можливості», — сказав Кудрін, відповідаючи на питання про можливі наслідки коронавіруса для економіки РФ.

Буржуйські посіпаки з разу в раз обіцяють налагодити економіку, наростити темпи зростання, почати імпортозаміщення. Раніше вони робили це на тлі почалися санкцій, тепер на тлі епідемії в Китаї. Тільки от обіцянки так і залишаються обіцянками.

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Інформагентство “Криголам”