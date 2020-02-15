Витоки деградації: навіть десять генералів не замінять одного бізнесмена

Єдина гідна національна ідея, що дає надію на виживання нації проста – країною мають керувати ті, хто вміє щось робити, а не ті, хто здатний тільки відбирати і ділити

У нашому прекрасному світі існують, однак, такі місця – села, селища, містечка, області і навіть цілі республіки і країни, де головне, що люди можуть сказати про своє життя, це: (а) “У нас немає роботи” і (б) “У нас немає грошей”.

Погано це. Дуже. Хто придумав і дав їм цю роботу, а з нею і все інше? А були ж колись і ще іноді зустрічаються такі персонажі з довгим нудним назвою: “підприємці” і з образливою кличкою “бізнесмени”. Недолюблювали їх як-то, лаяли при усякому разі, навіть засуджували.

Правда, не скрізь. Ось, приміром, були двоє таких диваків-інженерів в Японії, почали (ще до війни), з 10-ти фотоапаратів в місяць, потім кінокамери, пізніше – лазерні принтери, медична і всяка інша техніка.. Сьогодні все це називається – компанія Canon. Далеко не найбільша компанія, але все ж дали ці диваки роботу в підсумку майже 200 тисячам співгромадян на 30 заводах у своїй Японії і ще на 18 у всьому світі. А якщо по грошах, світовий обсяг продажів в 2018 р. майже 36 млрд доларів (80% – експорт). Багато це чи мало? Можна було б звичайно порівняти з нашими 25 млрд (22-28 млрд) – цифри недалекі, але це ВЕСЬ несировинної промисловий експорт нашої країни (машини, обладнання і транспортні засоби), тому краще не будемо. А там же є і такі як Sony (~70 млрд), Toyota (~250 млрд – жах) і ще десятки, і це тільки в маленькій Японії (всі цифри – приблизні, відносяться до останніх років). А де ж наші такого рівня світові “бренди”? За 30 років свободи ринку міг би з’явитися хоч один? А-у-у-у.

Але може бути треба подивитися глибше, може бути такого класу компаній у світі не так вже і багато, і всім їм по 100-200 років? Подивимося. Виділимо із списку Forbes Global 2000 за 2018 рік найбільш великі компанії, що мають річний виторг вище розглянутого рівня в 20 млрд доларів. Таких у світі налічується близько 500 (наших тут 5: Газпром, Ощадбанк, Роснефть, Лукойл, ВТБ). Серед них є і монстри з доходом в 300-500 млрд і дійсно з історією від позаминулого століття. Але нам зараз цікавіше історія освіти останніх з цієї верхній частині списку, скажімо, 30-ти з діапазоном річної виручки ~20..40 млрд. Виявляється, що тільки 30% з них з’явилися реально давно – в 1899..1969 рр. У більшості (70%) роки заснування досить рівномірно розподілені в інтервалі 1974..2008, причому більша частина з них почала роботу після 1990 р. Майже кожна з цих компаній дає роботу і зарплату багатьом десяткам, а деякі і сотням тисяч людей.

Наприклад, американська Cisco Systems (телекомунікаційне обладнання), утворена в 1984 р. подружньою парою, яка займалася до цього технічним обслуговуванням обчислювальної техніки в Стенфордському університеті. Компанія швидко розвивалася саме в 1990-і і 2000-і роки і на сьогодні має річну виручку близько 50 млрд, забезпечуючи роботою більше 60 тисяч людей (кілька сотень і в нас). Вдвічі більшого рівня (~107 млрд) досягла конкуруюча з Cisco Systems китайська Huawei Technologies заснована в 1987 р. колишнім інженером народно-визвольної армії.

Але в той період, починаючи з 1990-х і далі і наші справжні, а не фінансово-сировинні бізнесмени вже могли б так швидко розвиватись, адже ентузіазм то спочатку був, і чималий, як і професійний рівень науково-технічних кадрів. Приміром, той же телекомунікаційне обладнання, яке необхідно і операторам мобільного зв’язку, і численним інтернет-провайдерам і т. п. мав і має величезний ринок у нашій країні. Виручка тих же Cisco і Huawei в Росії досягала в кращі роки майже мільярда доларів у кожного. Проте вітчизняних компаній скільки-небудь близького масштабу в цій або інших високотехнологічних галузях нам поки не відомо.

Для об’єктивності, якщо заглянути нижче, на рівень річного доходу порядку 1-10 млрд доларів, то тут крім численних торгово-фінансових і орієнтованих на видобуток і переробку сировини і енергетику, ми вже маємо кілька десятків реально машино – і приладобудівних компаній, в основному пов’язаних з авіабудуванням, суднобудуванням, жел/дор машинобудуванням, ОПК і трохи з електронікою. Однак більшість з них державні або тісно пов’язані з ним і як правило з історією з радянських часів. Сумарний рівень їх загальної річної виручки (як це можна оцінити з рейтингів РБК-500 тощо) не перевищує 50 млрд доларів. Це порівнянно з рівнем будь-якої однієї з довгого списку компаній типу Canon, Cisco або Huawei і лише трохи перевершує сумарну виручку тільки 20-ти основних вітчизняних телекомунікаційних і ІТ компаній (які в основному приватні).

Таким чином, відносно непогано себе почувають у нас тільки ті виробничі галузі, які завдяки своїй природній локалізації не відчувають сильної конкуренції ззовні, такі як транспорт, телекомунікації, будівництво, виробництво будматеріалів та меблів, металургія, нафтопереробка, хімічна і харчова промисловість. Але наші компанії практично повністю відсутні на ринку у всіх тих областях, де має місце пряма конкуренція з глобальними світовими виробниками. Це побутова і промислова електроніка, комп’ютерна, мікропроцесорна, медична техніка, сучасне приладобудування, роботизоване виробниче обладнання та багато іншого аж до одягу і взуття, без чого неможливо уявити майбутнє країни як самостійної та незалежної.

Що ж, у нас в країні НІКОЛИ вже не утворюються великі світового рівня компанії в сучасних виробничо-технологічних областях? Адже працювати то ми не проти, а деякі навіть і вміють. Та ось тільки цього мало. Справжня задачка в тому, що хтось повинен взяти на себе працю і ризик по організації адекватних новому століттю великих науково-виробничих компаній. І цей хтось повинен не тільки вміти, але хотіти займатися цим не завжди вдячною справою. І цей хтось- не держава. Держава і не вміє, і схоже не хоче, та й вже пробувала.

На практиці у нас так чи інакше виживають найбільш “легкі на підйом”, здебільшого орієнтовані на ІТ невеликі компанії або дрібно-середній бізнес типу торгівлі та побутових послуг, що втім і створює відносний комфорт для життя населення. Ті ж, хто ближче до масового виробництва сучасної наукомісткої техніки – ніяк. Тут потрібні стабільні професійні колективи, значні початкові витрати і грошей, і сил, і інтелекту, можливість планувати на тривалий час. Головне, для серйозних починань вимагається абсолютна впевненість у своїх правах і захищеності інтелектуальних і фінансових вкладень, 100%-ва впевненість у майбутньому, що хоча б не завадять, не замучать, не заберуть… Певно там, де скромні приватні фірми існують по 100-200 років і перетворюються в світові бренди, ця впевненість є. А у наших ентузіастів її немає. Як немає впевненості в майбутньому і у тих мільйонів більш скромних потенційних підприємців, хто міг би організувати хоч якусь роботу і врятувати від деградації згадані вище села, селища, містечка, області і навіть цілі республіки і країни… Замість цього у нас нескінченні силові і бюрократичні структури і до 200 тисяч кримінальних справ проти підприємців в рік, що так обурює президента.

Сподіваюся, не треба говорити, що тут мова про справжніх підприємців в реальному виробництві або реальних послуги. Не плутати з різного роду фінансовими шахраями, посередниками і “бізнесменами” за освоєння бюджетних потоків, яких у нас розвелося чи не найбільше. Однак і на справжніх у нас за звичкою зверху дивляться як на жуликоватую дійну корову, а знизу як на шахраюватих гнобителів трудового народу (що цілком влаштовує тих, хто зверху).

Коли я бачу людину, яка намагається організувати реальна справа, то мені слід розуміти, що це не тільки дасть і мені можливість придбати його майбутню продукцію, а й (а) може дати роботу мені або моїм дітям; (б) може дати можливість мені та моїм дітям інвестувати в цей бізнес, тобто заробити на ньому; (в) ну і податки з його бізнесу також вигідні і мені в тому числі. Таким чином, якщо я не дурень, я повинен сприяти йому, ніж можу, буквально молитися за його успіх, а не думати, що він на мене занадто багато заробить.

Ми вже не зможемо жити без мільйонів оточуючих нас комп’ютерів, моніторів, принтерів, смартфонів, маси розумних побутових і медичних приладів, сучасних машин і безлічі інших менш помітних пристроїв, жодне з яких ми не в змозі зробити самостійно. Але хіба хтось зобов’язаний їх робити для нас? Чи буде у наших нащадків шанс продовжувати розплачуватися за все це природними ресурсами улюбленої держави?

Світ сьогодні це повсюдна жорстка конкуренція за сфери виробництва і послуг, і ми вже далеко в ар’єргарді. При всій важливості культури, освіти, спорту, патріотизму, історизму і т. п. питанням виживання нації сьогодні в кінцевому підсумку є елементарне налагодження виробництва конкурентоспроможних на світовому ринку товарів і послуг. Без цього ми плавно переміщаємося в кінець всіх списків країн світу. Нічого не продаючи, ми не зможемо нічого купувати, а робити все самі ми давно розучилися. І в цьому відношенні, до нещастя, навіть десять силових або чиновних відомств чи зможуть замінити одного справжнього тлумачного підприємця. Так що єдина гідна національна ідея, яка може дати надію на виживання нації і ключ до її розвитку проста: «Країна це підприємці і працівники, тобто ті, хто вміє щось робити, а не ті, хто здатний тільки відбирати або ділити».