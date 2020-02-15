Все більше шансів, що підемо в мінус

Вплив епідемії коронавіруса явно недооцінюється — вона може спровокувати глобальний спад і вдарити по Росії, вважає економіст Ігор Ніколаєв.

За даними Росстату, темпи зростання російської економіки в 2019 році склали 1,3%, скоротившись майже в два рази в порівнянні з 2018 роком, коли цей показник досягав 2,5%. Ситуація у світовій і російській економіці продовжує повільно погіршуватися і в поточному році. В тому числі це стосується і падіння російського експорту, переважно сировинного. З урахуванням розростання епідемії коронавіруса і уповільнення темпів зростання другої економіки світу — китайської — перспективи аж ніяк не райдужні.

Про те, як все це може позначитися на російській економіці в нинішньому році, оглядач «Росбалта» поговорив з директором Інституту стратегічного аналізу Ігорем Ніколаєвим.

— Зростання російського ВВП за підсумками 2019 року виявився вдвічі нижче, ніж роком раніше. Чим ви це пояснюєте?

— А з чого б у нас бути зростанню? Податкове навантаження зросло. Як раз 2019-й у нас став роком зростання податку на додану вартість (ПДВ). Інвестиції в основний капітал 0,7% (статистика по цьому показнику поки є за 9 місяців минулого року), тобто можна говорити про те, що вони не ростуть. І це зрозуміло. Коли збільшуються податки, з чого б рости інвестицій в основний капітал? Сподівалися на нацпроекти, але це держінвестиції, які за великим рахунком погоду не роблять. А приватні інвестиції до нас не йдуть. Тому і ніякого зростання немає. Неефективна економічна політика — можна і так це сформулювати.

Структурні реформи начебто проводяться, але поганенько. Крім того, їх особливість (в даному випадку, неприємна) полягає в тому, що їх неможливо завершити за кілька місяців. Треба було менше говорити про те, що треба, мовляв, злазити з нафтової голки, а більше робити. А двадцять років про це говорили, а зараз за кілька місяців намагаємося зробити з нашої економіки сировинного типу економіку з переважною часткою обробних галузей.

Не будемо також забувати такий дуже важливий фактор, як санкції. Він, безумовно, теж обмежує наш зростання. В умовах санкцій жити, звичайно, можна, але, як мовиться, хіба ж це життя? У будь-якому випадку швидко в умовах зовнішніх обмежувальних заходів розвиватися не можна, це виключено. Санкції створюють високий ступінь невизначеності, а це одна з відповідей на питання, чому до нас не йдуть інвестиції.

— Переглядаючи статистику, я звернув увагу, що в минулому році у нас скоротився експорт, який в РФ, як відомо, переважно сировинний. Так от у мене питання: з чим ви це пов’язуєте, з урахуванням того, що ціни на наш основний експортний товар — нафту — в 2019-му були більш або менш стабільні?

— Так, ціни на нафту були більш-менш стабільні — коливалися в районі 60 доларів за барель. А наш експорт знижувався тому, що в цілому в світовій економіці, темпи розвитку якої теж знижувалися, попит на нафту і нафтопродукти зменшувався. Мали вплив на зниження попиту на вуглеводні і міжнародні угоди з видобутку нафти, на зразок ОПЕК+. Тепла зима минулого сезону також позначилася. В цьому році погодний фактор відіб’ється на потребах ринку нафти ще більше. Додайте сюди наші «тертя» з Україною і Білорусією по нафті і газу… У сукупності все це і призвело до зниження попиту на нафту.

— На ваш погляд, чи можна зараз спрогнозувати зростання ВВП Росії до 2020 року з урахуванням тих тенденцій, які мають місце? Наприклад, всі аналітики сьогодні прогнозують подальше зниження нафтових цін, зокрема, у зв’язку з поширенням коронавіруса…

— Наш центр робив такі оцінки. Якщо зростання ВВП Росії взагалі буде, то він, швидше за все, не перевищить 1%. А так, швидше за все, будемо бовтатися близько нуля. У той же час шанси на те, що ми в цьому році взагалі підемо в мінус, підвищуються. Тому що фактор коронавіруса взагалі, з моєї точки зору, явно недооцінюється. Він може спровокувати глобальний економічний спад у світі, і ймовірність цього зростає. Якщо це станеться, на нас це відіб’ється прямо і безпосередньо. Так що ймовірність того, що за темпами зростання ми залишимося в позитивній зоні, тануть з кожним днем.

— Це знову-таки пов’язано зі скороченням наших поставок нафти за кордон, насамперед Китаю?

— Так, КНР останні роки забезпечувала дві третини приросту попиту на нашу нафту і нафтопродукти. Зараз Китай різко просідає. Поки невідомо наскільки, але ймовірно, дуже сильно. Все це штовхає нафтові ціни вниз.

Одночасно діють і інші фактори. Наприклад, сланцева нафтовидобуток. Кількість бурових установок в тих же США в останні тижні зростає. І це теж не піднімає нафтові ціни. А оскільки ми залишаємося нафтовидобувної країною, для нас така кон’юнктура дуже неприємна.