Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным фото

Тина Кароль похвасталась откровенным фото в одном лишь белье.

В последнее время все только и обсуждали возможные отношения Тины Кароль с всем известным Дан Баланом, но недавно стало известно, что у него совершенно другая любовь. А сама певица пока в поисках своей второй половинки и отчима для своего сына – Вениамина. Поэтому, скорее всего, День всех влюбленных звезда проведет в компании любимого сына, а пока решила порадовать свою аудиторию в Instagram новой фотографией.

Таким образом, Тина Кароль поделилась чувственным снимком, на котором запечатлена в одном белье телесного оттенка. При этом, звезда закрыла глаза, будто погружаясь в какую-то свою Вселенную, что сделало кадр еще более эффектным.

Тина Кароль в последнее время взяла за тенденцию выкладывать откровенные снимки, которые моментально привлекают внимание публики, и завоевывают множество лайков и комментариев в соцсетях. Очередное “жаркое” фото певицы всего за два часа набрало более 20 000 тысяч лайков.

Пользователи очарованы новой публикации Тины Кароль, о чем говорят их комментарии. Хотя нашлись и те, кто отметил, что в последнее время звезда уж слишком часто публикует подобные снимки, поэтому складывается впечатления, что певице больше нечего показать.