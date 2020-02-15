Україна експортувала товарів у ЄС на понад 20 мільярдів гривень

Україна у 2019 експортувала до країн ЄС товарів на суму понад 20 млрд гривень, що на 3% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Так, Україна у 2019 році експортувала з країн ЄС товарів на 20,7 млрд доларів, що на 3% більше, ніж у 2018 році.

Також, за даними Держстату, негативне сальдо торгівлі товарами з країнами ЄС у 2019 році поскладало 4,2 млрд доларів.

Додамо, дані надаються без урахування тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму та м.Севастополя.