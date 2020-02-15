Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна експортувала товарів у ЄС на понад 20 мільярдів гривень

15.02.2020

Україна у 2019 експортувала до країн ЄС товарів на суму понад 20 млрд гривень, що на 3% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Так, Україна у 2019 році експортувала з країн ЄС товарів на 20,7 млрд доларів, що на 3% більше, ніж у 2018 році.

Також, за даними Держстату, негативне сальдо торгівлі товарами з країнами ЄС у 2019 році поскладало 4,2 млрд доларів.

Додамо, дані надаються без урахування тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму та м.Севастополя.

Читайте також:   Порошенко відмовився коментувати розслідування «Схем» про Кононенко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *