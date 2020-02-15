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Молдаванин намагався доплисти до Молдови на дитячому надувному басейні

15.02.2020

Прикордонники України затримали громадянина Молдови, який намагався переплисти Дністер на дитячому надувному басейні. Про це повідомляє Держприкордонслужба у ятницю, 14 лютого.

У чоловіка були проблеми з документами, тому він спробував незаконним способом повернутися із заробітків.

“Опівночі 14 лютого прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чоловіка, який планував через Дністер дістатися до Молдови в гумовому дитячому басейні. Патруль виявивши на березі надувний дитячий басейн і насос. Згодом службовий собака допоміг знайті і затримати власника басейну, який сховався в кущах. Затриманий виявився 32-річним молдаванином. Чоловік з-за проблем з документами вирішив повертатися з заробітків в сім’ї ю незаконним способом”, – сказано в повідомленні.

Прикордонники уточнюють, що подорож могло б закінчитися трагічно, оскільки погодні умови були несприятливими, протягом стрімким, а глибина Дністра на відповідній ділянці – 10 метрів. “За спробу незаконного перетину кордону порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Після з’єднання ясування всіх обставин молдаванин повернеться додому живим і неушкодженим, але потрапити в Україну найближчі три роки не зможе, так як прикордонники прийняли рішення про заборону в’їзду”, – підсумували в ДПСУ.

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