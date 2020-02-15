Проблема ВІЛ в Росії навіть не в жахливій статистиці, але причини, до неї веде.

Як боротися з епідемією ВІЛ, зрозуміло, чай не 80-і на дворі. Це не судова реформа, не монетарна політика. Проблема вирішується додатком бюджетних витрат до хворого місця.

Для цього навіть не потрібні, прости господи, демократичні інститути. Це дуже прості кроки, цілком не чутливі до якості держави: фінансування терапії, освітні програми, статева освіта в школах, пропаганда контрацепції, субсидування на неї цінника.

Саме в цьому трагедія. Якщо на півсекунди відволіктися від всієї нескінченної, даром нікому не впала гри в реконструкцію чорт його знає чого, від цих Петров і Февроний, союзу чоловіка і жінки, пародійної нісенітниці, навешиваемой комсомольцями в рясах комсомольцям в піджаках за 60.

Виринувши з віртуального Середзем’я — за один рік можна прийняти весь законодавчий стек, розписати бюджетів, отримавши зрозумілий результат.

Ми тут можемо считерить. Ми країна наздоганяючого розвитку. Не потрібно проходити весь шлях прогресу, від вибивання білизни каменем, просто купи машинку-автомат за $150 і відразу буде добре.

Цього немає ніяких об’єктивних перешкод. Ціна питання — не відсотки ВВП, десятки, в гіршому випадку — поодинокі сотні мільярдів рублів на рік.

На місці цього простого рішення у політичного керівництва якийсь колективний фанфік на погані шпигунські романи: спецоперації, нескінченні розводки, тільки їм відомі ігри з примиренням в Конституції Старого завіту і Морального кодексу будівельника комунізму.

Вся ця дурість не нешкідлива. Поки в Кремлі грають у майора Проніна на службі Його Величності — у багатьох регіонах введений фактична заборона на рекламу контрацептивів, ще на початку 10-х вона повністю зникла з федерального ТБ, закриваються навіть деякі програми просвіти та фонди боротьби з ВІЛ, що якось жили.

Дуже зрозуміла, дуже розв’язувана проблема заганяється все глибше не тому що грошей немає або традиціоналістське суспільство, але просто тому, що конкретні політичні менеджери відбудували собі фентезійний світ.

зіс.