Зачіску Іванки Трамп висміяли в мережі

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка була розкритикована в мережі за те, що старомодно пофарбувала волосся, повідомляє портал yahoo.com.

38-річна підприємниця відвідала захід організації Women’s Global Development Prosperity Initiative в Державному департаменті США. Туди вона прийшла з новим кольором волосся.

Її волосся було пофарбоване за технікою мелірування, коли висвітлюються окремі пасма.

Інтернет-користувачів дуже здивувала зачіска Іванки Трамп. Новий імідж дочки 45-го глави Білого дому в мережі назвали старомодним, заявивши, що таке робили в 2000-х роках.