Вчені назвали продукти для захисту від хвороб серця, мозку і печінки

Продукти з холіном, що забезпечують щоденну норму його споживання, дають захист від розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння печінки, деменції та інших вікових дисфункцій мозку. Вчені настійно радять регулярно їсти такі продукти, повідомляє журнал Goodhouse.

Холін не є ні вітаміном, ні мінералом. Речовина природним чином виробляється організмом в печінці, але більша частина рекомендованої добової дози надходить з їжею.

“Холін необхідний всім, хоча його споживання є досить низьким. Його отримання пов’язане з поліпшенням когнітивних функцій, більш сильним захистом від старечих проблем з пам’яттю. Особливу потребу в ньому відчувають вагітні жінки, оскільки речовина відіграє важливу роль в процесах розвитку мозку у плода”, – говорить Мішель Хоінг Бауч, вчений з Університету Міссурі.

За словами Бауч, жінкам необхідно споживати до 450 мг на день, чоловікам трохи більше. Ті, хто з’їдає рекомендовану дозу, значно покращують свій захист від хвороб серця і судин, печінки, мозку.

“Дослідження 2019 року показало: збільшення кількості холіну в раціоні може знизити ризик виникнення хвороби Альцгеймера, деменції та інших ранніх вікових хвороб центральної нервової системи. Даний ефект холіну пояснюється його властивістю знижувати рівень гомоцистеїну, який є запальним агентом, повільно руйнує мозок у літніх людей”, – констатувала вчений.

Експертка додала, що існують також дослідницькі дані, що показують, що звичка їсти продукти з холіном корелює зі зменшеним ризиком раку печінки і раку молочної залози у жінок.

“Дослідження, що проводилося в 2014, виявило, що не страждають ожирінням жінок з більш високим споживанням холіну знижували ймовірність хвороб печінки на 28%”, – розповіла фахівчиня.

Які продукти відрізняються високим вмістом холіну?